Een korte gids voor liefhebbers van circulair design. Want zo maken we de cirkel rond.

Als het gaat over circulair design, is het Antwerpse Ecobirdy een van de koplopers. Na de lancering eerder dit jaar van een nieuwe tafel op basis van onderdelen van afgedankte koelkasten, pakte het label onlangs uit met een gelimiteerde oplage: voor het tafelblad dienden maar liefst 5825 verpakkingen van contactlenzen als basis. Het project kadert binnen een VN-milieuprogramma over de verbetering van afvalbeheer.