3 vragen aan Sophie De Somere, coördinator van makerscollectief Onbetaalbaar

Een korte gids voor liefhebbers van circulair design. Want zo maken we de cirkel rond.

1—Wat maakt Onbetaalbaar?

“Wij doen maatwerk en interieurontwerp, van een meubel tot de hele woning, waarbij we zo veel mogelijk circulaire materialen gebruiken. We willen laten zien dat je op een duurzame manier heel speelse en mooie dingen kunt maken, voor elke portefeuille.”

2—Wat voor materialen komen daarbij kijken?

“We werken onder meer samen met Circular Matters, een Belgisch bedrijf dat panelen maakt uit bierbostel, riet en bermgrassen. Verder doen we mee onderzoek naar nieuwe materialen zoals Oribond, een bindmiddel uit lijnzaadolie en resten uit de voedingsindustrie, kwalitatieve en ethische, maar ook gewoon esthetische materialen.”

3—Hoe zien jullie de vraag naar circulair design evolueren?

“Terwijl er vroeger slechts een bepaalde groep mee bezig was en het voor het brede publiek te snel iets voor ‘geitenwollensokken’ werd genoemd, merk je dat er een verschuiving bezig is. Het is iets dat stilaan de niche overstijgt, waardoor iedereen er affiniteit mee kan krijgen. We moeten weg van minderwaardige materialen met een korte levensloop. Circulair design krijg je niet verkocht vanuit louter ideologie, maar moet ook vanuit je gevoel voor smaak vertrekken. Dat de prijskloof tussen nieuwe en circulaire materialen kleiner is geworden, helpt natuurlijk ook.”

onbetaalbaar.com