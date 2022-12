Hoelang tuur jij naar je smartphone? De gemiddelde Vlaming doet het 188 minuten per dag, zo toont een nieuwe studie van Digimeter. Na de lockdowns van de voorbije twee jaar blijkt onze schermtijd langer dan ooit. Een van de oorzaken is wellicht dat steeds meer mensen aan doomscrolling doen, en zichzelf moe swipen in de eindeloze stroom aan negatieve nieuwsberichten op sociale media.