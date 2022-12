Endometriose treft 1 op de 10 vrouwen en kan leiden tot extreme pijn en onvruchtbaarheid. Daarom komt Frankrijk als eerste land in Europa met een nationaal actieplan tegen de ziekte. President Macron noemt het “geen ziekte van vrouwen, maar van onze hele samenleving”. Hij zal 20 miljoen euro vrijmaken voor wetenschappelijk onderzoek. Over de oorzaak van endometriose is nog weinig bekend, waardoor een goede behandeling uitblijft. Het duurt gemiddeld zeven jaar vooraleer de diagnose ‘endometriose’ valt.