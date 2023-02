Zo houd je je mond gezond: 6 tips voor een stralende lach

Wie droomt er niet van een stralende lach? Vandaag is het perfecte gebit meer dan ooit een statussymbool, maar die mooie tanden vragen ook de juiste aanpak en verzorging. Wij vroegen gastro-enteroloog Bruno Donatini en kaakchirurg Dr. Never naar hun tips voor een stralende lach.

Tijdens de pandemie leerden we lachen met onze ogen, maar sinds we geen masker meer hoeven te dragen, is onze mond meer dan ooit een blikvanger. Op selfies is de ultra bright smile overal, met dank aan de virtual whitening filter van TikTok. En ook onze lippen zien er steeds voller en perfecter uit dankzij het wonder van de technologie.

Die focus op een mooie glimlach is vrij nieuw, een blik op oude familiefoto’s zegt genoeg. Lange tijd was het laten maken van een portret een serieuze zaak: je moest er respectabel uitzien, een beetje zoals op de schilderijen die notabelen door kunstenaars lieten maken. Glimlachen werd zelfs als onbeleefd beschouwd. Pas met de komst van reclame en de democratisering van de film werd de glimlach synoniem voor verleiding. Vooral vrouwen moesten een vrolijk gezicht opzetten. Een dictaat waartegen Gen Z zich nu verzet met de hashtag #restingbitchface. Al is het ook een beetje tegenstrijdig dat diezelfde generatie enthousiast filmpjes van whitening-behandelingen uitwisselt.

We worden ermee om de oren geslagen: reclame voor doe-het-zelfbleachings of orthodontische apparaatjes die het risico inhouden dat je voor een puur esthetische en kortetermijnaanpak kiest die ten koste gaat van je gezondheid. Niet alleen die van je tanden en mond, maar ook die van je hele organisme. Gastro-enteroloog Bruno Donatini waarschuwt: “Onze mond, met slijmvliezen, speekselklieren, tanden en tong, is de poort naar onze innerlijke wereld. Hier komen het voedsel en de lucht binnen die essentieel zijn om te overleven, maar hier worden ook microben en virussen tegengehouden.”

In zijn boek over de gezondheid van onze mond legt de immunologie-expert uit hoe belangrijk het fragiele evenwicht van ons mond-ecosysteem is voor de goede werking van ons spijsverteringsstelsel en al onze andere vitale functies. Iets veranderen aan je mond – om welke reden dan ook – is dus niet zonder risico. Je kunt de kleur van je tandglazuur of het volume van je lippen veranderen, maar weet dat alles begint met een onberispelijke mondhygiëne en een gezond oraal microbioom, de tweede meest voorkomende flora in ons lichaam na die van de dikke darm.

In onze mond leven ongeveer 150 à 180 bacteriën en virussen in harmonie samen als onze mondflora niet uit balans is. Toch liggen er best wat spelbrekers op de loer die gaatjes, tandvleesontsteking en een slechte adem veroorzaken. Soms zelfs ernstigere ziekten. Te veel suiker is waarschijnlijk de bekendste spelbreker, maar tabak, cannabis en alcohol zijn even schadelijk. Je eet ook beter niet te veel lacto-gefermenteerd voedsel dat wordt aanbevolen om de spijsvertering te bevorderen, aldus Bruno Donatini. Net als antibiotica, die onze darmflora vernietigen en ons orale microbioom kunnen verstoren. Daarom is het essentieel om van jongs af aan goed te reinigen.

Hoe houd je je mond gezond?

Wij vroegen tips voor een stralende lach aan twee experts: gastro-enteroloog Bruno Donatini en Dr. Never, een kaakchirurg die online miljoenen volgers bereikt.

2-2-2

Volg de ‘2-2-2’-regel. Poets twee keer per dag twee minuten lang je tanden met een zachte borstel die je om de twee maanden vervangt.

Avondmens

’s Avonds poetsen is het belangrijkst voor de gezondheid, want ’s nachts scheiden we minder speeksel af en in een niet-gereinigde mond krijgen bacteriën vrij spel. “Ik raad ook aan om ’s avonds te flossen, bij voorkeur met gewaxte flosdraad, of om interdentale ragers te gebruiken om de gebieden te reinigen waar je met een gewone borstel maar moeilijk bij kunt”, zegt Dr. Never.

Goed materiaal

Schaf de juiste tools aan, dat is een van de belangrijkste tips voor een stralende lach. De mondverzorgingssector boomt en steeds meer merken verkopen nu tandpasta’s en mondwaters van topkwaliteit die ook je microbioom respecteren. Ook zijn er tongschrapers in alle soorten en maten. “Kies voor eenvoudige koperen modellen,” legt Bruno Donatini uit, “omdat dat metaal bekendstaat om zijn antibacteriële eigenschappen. Het volstaat om een tiental keer op je tong te krabben zodra je wakker wordt en vervolgens een of twee grote glazen water op kamertemperatuur te drinken.”

Niet spoelen

Spoel je mond níét als je klaar bent met poetsen, maar spuug hooguit de overtollige tandpasta uit als je te veel hebt gebruikt. De actieve ingrediënten in de pasta – vooral als je voor een fluorideversie hebt gekozen – blijven dan langer op je tanden zitten.

Stop met snacken

Telkens als je eet, veroorzaak je een zuuraanval op je tanden. Probeer tussendoortjes daarom zo veel mogelijk te vermijden. “Poets je tanden ook liever niet meteen na de maaltijd”, waarschuwt Dr. Never. “Geef je speeksel de tijd om de pH van je mond te stabiliseren. Als je je mond spoelt met water, lukt dat nog beter. Of kauw op suikervrije kauwgom om je hoeveelheid speeksel te vergroten. Door het kauwen verwijder je ook kleine resten die tussen de tanden zijn blijven zitten.”

Doe-het-zelf

Wat mondwaters betreft, raadt de immunoloog aan om formules op basis van alcohol te vermijden (ze zijn te agressief voor je microbioom) en stelt hij voor om zelf een lotion te maken door een theelepel waterstofperoxide ‘10 volumes’ te mengen met twee theelepels kraantjeswater.