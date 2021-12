Klimaatvriendelijk én absoluut een trend: zero waste in de badkamer. Maar hoe begin je eraan? Met deze tips maak je je doordeweekse beautyrituelen makkelijk afvalvrij. Van zelf deo maken voor die-hards tot een kant-en-klare crème van upcycled koffiedik...

Natuurlijk kan je zelf aan de slag met ingrediënten uit de - uiteraard verpakkingsvrije - biowinkel. Het betere beautyboek lijkt tegenwoordig op een kookbijbel, met receptjes voor duurzame producten, van zelfgemaakte deo tot kokos-olijfdouchegel.

Voor wie het aan talent, tijd of gewoon zin ontbreekt, zijn er gelukkig nog andere alternatieven voor beautyproducten in wegwerpverpakkingen. Zo bestaan er poedertjes waarmee je zelf luxueuze vloeibare handzeep en douchegel maakt.

Lege vuilbak

Daarnaast zijn er nog enkele eenvoudige ingrepen die de CO 2 -uitstoot van je badkamer omlaag halen. Van herbruikbare watjes en shampoobars tot menstruatieondergoed. Groene-goeroe-op-hakken Anne Drake blijft met haar afvalvrije alternatieven ver weg van het geitenwollensokkencliché. Ook Elfi De Bruyn houdt haar ecologische voetafdruk op de badmat graag zo laag mogelijk met zero-waste producten waar je blij van wordt. Knack Weekende testte heel wat van die afvalvrije beautyalternatieven uit. Lees ons verdict.

Koffiedik smeren

Het leeghouden van je badkamervuilbakje kan dus zonder veel grote moeite. Nog een stap verder gaat het verwerken van afval in de producten die je smeert. Op zoek naar een lipbalsem van appelpulp? Heel wat bedrijven gaan al aan de slag met resten uit de voedselindustrie, zowel grote als kleine cosmeticamerken. Verschillende start-ups zijn al jaren bezig met het ontwikkelen van upcyclingtechnologieën die bijdragen tot een mooiere wereld. Ook grote namen als The Body Shop, Weleda, Lush en Caudalie doen het al langer.

