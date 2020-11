Een pampaswolk boven je bed, een interieurboeket op tafel of een artistiek verantwoorde kerstkrans aan de muur? Met het DIY-boek 'Bohemien bloemschikken' helpt florist Loes Van Look je aan de perfecte lockdownhobby. 'De meest indrukwekkende installaties zijn niet per se het moeilijkst.'

Het klassieke boeket is dood. Met dank aan Pinterest veroveren wilde droogbloemencreaties in ijltempo onze huiskamers. De Limburgse florist Loes Van Look was de hype voor. Pampaspluimen en pioenrozen in dromerige creaties zijn al jaren haar handelsmerk. In haar nieuwe boek legt ze uit hoe ze te werk gaat. Opvallend, want aanvankelijk was bloemschikken voor haar niet meer dan een remedie tegen een zware burn-out.'Ik was aan de slag in de modewereld. Eerst als journalist, daarna als marketeer. Die jobs lagen me totaal niet. Ik werd geveld door een burn-out. Mijn therapeut raadde me aan om zoveel mogelijk rust en structuur in mijn leven aan te brengen. Die rust vond ik in het bloemschikken. Na jarenlang computerwerk deed het deugd om met mijn handen bezig te zijn. Ik werk heel intuïtief en dat is heel helend. Ik stopte vanzelf met piekeren.'Hoe heb jij het bloemschikken in de vingers gekregen? Loes Van Look: 'Toen ik begon was Bloomon volop in opmars. 'Mooi', dacht ik, 'maar dat moet toch beter kunnen.' Voor mij was dat nog altijd veel te braaf. Al snel ontdekte ik dat er in Australië en Amerika een nieuwe lichting bohemien-bloemisten was opgestaan. Er ging een heel nieuwe wereld voor me open. Via huisvrouwenfilmpjes op YouTube leerde ik mezelf de kneepjes van het vak en deed ik inspiratie op.' Wanneer besefte je dat er geld te verdienen valt met bloemen? 'Ik postte mijn creaties op Instagram. Al snel bleek ik aanleg te hebben. Mijn volgers groeiden en de eerste opdrachten vielen me vanzelf in de schoot, mede dankzij mijn ervaring met de modesector. Mijn allereerste opdracht was een evenement voor Yves Rocher. Ik was toen net bezig en nog niet helemaal hersteld van mijn burn-out. Maar je moet het ijzer smeden als het heet is, ook al voel je je er totaal niet klaar voor. Ik kreeg meteen behoorlijk betaald, waardoor ik besefte dat het vrij gemakkelijk is om geld te verdienen met events. Losse boeketten hebben een veel hogere productkost, dus het is moeilijker om die winstgevend te houden.' Jij werkt vooral met droogbloemen, die nu toevallig ontzettend populair zijn. Hoe komt dat? 'Droogbloemen passen heel erg in het bohemien sfeertje dat je nu overal ziet: in de mode, in het interieur en dus ook in de bloemenwereld. Het is een praktische materiaal omdat het nooit slecht wordt. Ik heb ook de indruk dat mensen steeds meer verlangen naar natuur in huis. Misschien is dit het vervolg op de urban jungle-hype van een paar jaar geleden. In de jaren 80 had je ook al droogbloemen, maar dan tuttig, inclusief bloemetjesbehang. Nu zie je veel wilde boho-creaties, die heel anders ogen.' Hoe moeilijk is het om zo'n indrukwekkende installatie zelf te maken? 'Eenvoudiger dan het op het eerste gezicht lijkt. Vaak zijn de dingen die indrukwekkend lijken niet per se heel moeilijk. Een trouwboeket of tafelstuk lijkt misschien banaler, maar vereist soms veel meer techniek. In mijn boek geef ik per project aan hoe moeilijk het is, maar eigenlijk moet je vooral zin hebben om eraan te beginnen en wat te experimenteren. De rest leer je al doende.' Jij hebt zelf een heel duidelijke stijl, wat van de meeste beginners niet gezegd kan worden. Hoe druk je je eigen stempel op een bloemencreatie? 'Een eigen stijl is echt een zoektocht. Mijn bloemen zijn een verlengstuk van mezelf. Mijn muzieksmaak, mijn kledingstijl, mijn interieur: alles past binnen hetzelfde plaatje. Eigenlijk ben ik een wandelend cliché. (lacht) Ik vertrek meestal vanuit mijn intuïtie, al heb ik in de beginmaanden ontzettend research gedaan. Ik zocht bloemisten op die ik bewonderde, of omgekeerd, wiens stijl me totaal niet aansprak, en probeerde dan te achterhalen waarom dat zo was. Dat heeft me veel inzicht gegeven in waarom ik bepaalde keuzes maak. Dat is ook de tip die ik geef aan de mensen die zich inschrijven op de online cursussen die ik geef. Niet elk bloemstuk hoeft mooi te zijn, het kan ook heel leerrijk zijn om eens iets te proberen maken dat je totaal niet mooi vindt en dan na te denken over waarom dat zo is.'