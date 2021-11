De ene urban jungle is de andere niet: zowel online als in het echte leven zijn zeldzame planten uitgegroeid tot een hype. Ze worden voor torenhoge prijzen gekocht en verkocht. Een kleine kennismaking met de meest gegeerde specimens.

In juni brak de prijs voor een plant op een veilingwebsite alle onlinerecords. Op het Nieuw-Zeelandse platform Trade Me werd een zeldzame Rhaphidophora tetrasperma verkocht voor 27.100 Nieuw-Zeelandse dollar (iets minder dan 16.500 euro). Wat er zo bijzonder is aan dat plantje? Als gevolg van een natuurlijke mutatie lijdt de Monstera minima 'variegata' aan albinisme. Dat uit zich in een gebrek aan chlorofyl waardoor de groene bladeren elegante witte vlekken vertonen. Dezelfde maand verkocht de winkel Candy Floriculture in Singapore een Philodendron spiritus sancti - bekend om zijn zeldzaamheid en trage groei - voor 40.000 Singaporese dollar (ongeveer 25.500 euro).

...

In juni brak de prijs voor een plant op een veilingwebsite alle onlinerecords. Op het Nieuw-Zeelandse platform Trade Me werd een zeldzame Rhaphidophora tetrasperma verkocht voor 27.100 Nieuw-Zeelandse dollar (iets minder dan 16.500 euro). Wat er zo bijzonder is aan dat plantje? Als gevolg van een natuurlijke mutatie lijdt de Monstera minima 'variegata' aan albinisme. Dat uit zich in een gebrek aan chlorofyl waardoor de groene bladeren elegante witte vlekken vertonen. Dezelfde maand verkocht de winkel Candy Floriculture in Singapore een Philodendron spiritus sancti - bekend om zijn zeldzaamheid en trage groei - voor 40.000 Singaporese dollar (ongeveer 25.500 euro). Dit zijn wellicht uitzonderlijke voorbeelden, maar het is een feit dat de belangstelling voor interieurplanten, en dan vooral de meer prestigieuze soorten, tijdens de pandemie enorm is toegenomen. 'In 2019 zag ik al een groeiende belangstelling voor planten in het algemeen', zegt Kevin Roy, eigenaar van Sous la Canopée, een ware stadsjungle in hartje Elsene. 'Maar tijdens de opeenvolgende lockdowns nam die interesse ongeziene proporties aan. De crisis heeft de trend alleen versneld.' Heel wat mensen hebben tijdens het verplichte thuiszitten niet alleen hun groene vingers ontdekt, ze hebben ook ongelofelijk veel tijd doorgebracht met scrollen. 'Instagram is echt de motor geweest van de beweging en dicteert ook vandaag nog de groene trends', bevestigt Ben Siaens van Rocco Pantalòn, de Brusselse plantenwinkel gespecialiseerd in bijzondere karakterplanten. Evelyn Leys en Philip Van den Driessche van Garden Center in Wemmel zijn er niet rouwig om. In minder dan twee jaar tijd steeg het aantal volgers van hun Instagrampagina van 238 naar meer dan 20.000. Het toegenomen aantal enthousiastelingen heeft een reële weerslag op de markt. 'De prijzen swingen de pan uit', stelt Kevin vast. 'Voor sommige van die groene lievelingen was er een zeer grote vraag, maar te weinig productie.' Het fenomeen heeft in verzamelaarskringen vluchtige speculatieve bubbels gecreëerd die, wanneer ze uit elkaar spatten, de kopers soms verplichten om hun stock te verkopen voor een lagere prijs dan wat ze er in de kwekerijen voor hadden betaald. En die laatste aarzelen volgens onze experts niet om de factuur op te drijven. Bovendien hebben de 'sterren' van vorig jaar, zoals de Philodendrons pink princess en white princess, al wat van hun aantrekkingskracht verloren. 'Men moet bovendien beseffen dat een 'zeldzame' plant slechts tot op zekere hoogte zeldzaam is. Zodra ze op de markt komt, is ze dat al minder. Voor een plantenwinkelier is dat moeilijk. Het is alsof je continu poker moet spelen', zegt Ben. Naast de eeuwige wet van vraag en aanbod zijn er nog een heleboel andere factoren die de eindverkoopprijs van deze planten beïnvloeden. Je moet bijvoorbeeld rekening houden met de eventuele invoer (als ze uit tropische landen komen), met de groeisnelheid, met mogelijke verwikkelingen tijdens de productie, met de kwaliteit van de 'variegatie' bij de mutaties... Maar ook met het aantal aanwezige knoppen op de plant. Want hoe meer knoppen, hoe meer er kan worden voortgeplant. 'Ik ben ervan overtuigd dat sommige planten die voor tienduizenden euro's worden verkocht, alleen worden aangeschaft om ze te vermenigvuldigen', zegt Ben. In Facebookgroepen van plantenliefhebbers zie je inderdaad dat er geregeld stekken worden verkocht voor astronomische bedragen. Nochtans kan niemand met zekerheid zeggen of die afgesneden twijgen of losse bladeren ooit wortel zullen schieten. Deze Strelitzia nicolai variegata is een meerkleurige variant van de paradijsvogelplant, met zwarte en witte bloemen. Het is een subtropische kruidachtige, afkomstig uit Zuid-Afrika. De uitzonderlijke mutatie komt gemiddeld slechts voor bij één plant op de 5000. De plant is robuust en vrij gemakkelijk te onderhouden, maar zoals alle zogenaamde 'variegata's' groeit ze trager dan de klassieke plant. Bijzonderheden: deze Strelitzia heeft veel licht nodig, maar geen direct zonlicht. Dat zou onvermijdelijk de lichtgroene vlekken verbranden, die dan uitdrogen en bruin worden. Het is raadzaam om de bladeren geregeld met water te besproeien om de vochtigheidsgraad te verhogen. Als substraat is lichte, luchtige grond nodig die vocht kan vasthouden. Meststof toedienen is voor een paradijsvogelplant niet nodig. Doe je dat liever wel, dan is het belangrijk te kiezen voor een stikstofarme meststof, anders zal de Strelitzia opnieuw groen kleuren en veel minder ' variegatie' (gebrek aan chlorofyl, met een witte of bonte kleur tot gevolg) vertonen. Advies van de verkoper: 'Gebruik een aardewerken pot omdat die lucht doorlaat en een goede gasstofwisseling mogelijk maakt. Zeker als je bij het water geven de neiging hebt om door te gieten', adviseert Philip Van den Driessche. Prijs: 899 euro. 'Hoe bonter gekleurd, hoe zeldzamer de plant', legt Evelyn Leys van Garden Center uit. En dat verklaart ook de prijs, die 15 tot 20 keer hoger ligt dan voor de klassieke versie. De Monstera adansonii variegata is afkomstig uit de tropische wouden van Midden- en Zuid-Amerika. Ze was een van de eerste planten waarvoor verzamelaars en andere adepten warmliepen. De plant past zich vrij gemakkelijk aan haar omgeving aan, maar de meerkleurige versie vraagt meer zorg. Bijzonderheden: zoals de andere 'variegata's' houdt deze Monstera van licht, maar verdraagt ze geen direct zonlicht én heeft ze een hoge vochtigheidsgraad (minimaal 60 procent) nodig. Ze gedijt het best op een substraat van het bekende mengsel kokos/perliet/potaarde. Ook Ben Siaens geeft een tip voor het begieten: 'Controleer de bladeren geregeld en voel eraan. Als ze wat slapper worden, is het tijd om te begieten. Als de plant goed gehydrateerd is, zullen de bladeren en de takken onberispelijk zijn.' Plaats de plant bij voorkeur wat in de hoogte en uit de tocht, want daar is ze gevoelig voor. Sommige verzamelaars zetten ze zelfs onder een stolp. Advies van de verkoper: 'Eén keer per maand besprenkel ik de plant met een mengeling van water en neemolie. Dat is een zeer doeltreffende insecticide, bijvoorbeeld tegen donderbeestjes of rode spinnen, en het kan ook preventief worden gebruikt. Ik maak van de gelegenheid gebruik om het stof van de bladeren te nemen voor een betere fotosynthese.' Prijs: Ben verkoopt deze plant voor 888 euro, ook al leert een snelle check op het internet dat de prijs meestal rond de 1200 euro draait.De Monstera obliqua peru is een van de zeldzaamste en moeilijkste planten die er bestaan. Ingewijden noemen haar overigens 'eenhoornplant'. Ze is, zoals de naam aangeeft, afkomstig uit Peru en groeit tussen de wortels van de grote bomen waar ze tegenop klimt. Ze is niet alleen duur in aankoop, maar ook in onderhoud. Bijzonderheden: om de plant te doen groeien, is het noodzakelijk om haar natuurlijke habitat na te bootsen. Ze heeft licht nodig, maar verdraagt geen direct zonlicht. Ook een zeer hoge vochtigheidsgraad (minimaal 80 procent) is vereist, net als een temperatuur tussen 21 en 29°C. 'Je kunt ze best in een serre zetten, binnen in huis, en investeren in een luchtbevochtiger, een ventilator en een tuinbouwlamp', adviseert Kevin Roy. Als substraat heb je een mengeling nodig van kokosvezels, goede potgrond en perliet - elk voor een derde. Voor het begieten geeft Kevin een tip mee: steek je middenvinger in de aarde en geef pas water als de potgrond tot in de diepte droog is. Advies van de verkoper: 'De Monstera is een liaan. Wil je dat ze grote mooie bladeren voortbrengt, laat ze dan klimmen op een veenmos- of kokosvezelstok.' Prijs: tussen 9000 en 10.000 euro. Maar de plant is momenteel niet te koop. 'Ik sta niet te springen om ze te verkopen, want ik ben zelf een grote fan', lacht Kevin. 'Maar als ze goed groeit en een goed wortelsysteem ontwikkelt, zal ik er misschien stekken van nemen. Dan zal dit specimen in België te koop zijn, zonder dat je er honderden of duizenden euro's voor moet neertellen.'