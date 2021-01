Uitwaaien aan de Belgische kust heeft ook in de winter zijn charmes. Drie logeeradressen waar de liefde voor design je bijna doet binnenblijven.

Paloma is de vrolijke naam van dit vakantieappartement, gekocht en gerenoveerd door architect Sam Peeters. 'De badkamer was helemaal seventies, recht uit de geschiedenisboeken. Ik was meteen verliefd op de roze tegels.'

Paloma is de vrolijke naam van dit vakantieappartement, gekocht en gerenoveerd door architect Sam Peeters. 'De badkamer was helemaal seventies, recht uit de geschiedenisboeken. Ik was meteen verliefd op de roze tegels.'In de top tien van 'mooiste straten in Oostende', doet de Frans Musinstraat makkelijk een gooi naar de top drie. De straat ligt in de Belle Epoquewijk, waar façades in pastelkleuren doen dromen van een vervlogen Oostende. Vakantieappartement Paloma huist in een jarenzeventiggebouw - iets minder charmant - maar kijkt van op de derde verdieping wel uit op de elegante rij snoepjes. Architect Sam Peeters ontwierp daarom een lange vensterbank waar je achter het raam makkelijk met zijn tweeën kunt wegzakken. 'Het hoeft niet altijd zicht op zee te zijn, toch?'Roze badkamertegelsPaloma is een tweede verblijf dat hij verhuurt als airbnb. Om de stijl van het interieur te bepalen, dwaalde hij door de buurt, snuffelde in fotoarchieven en keek nieuwsgierig om zich heen. 'Ook omhoog, natuurlijk', lacht hij. 'Zéker in deze buurt.' Zijn interieurbureau heet Contekst, niet toevallig gekozen. 'Ik schrijf hele notitieboekjes vol en ik zoek overal verbanden', zegt de Antwerpse architect die eerst geschiedenis studeerde. 'Een interieur is een verhaal - of een tekst - met meerdere lagen. Ik hou niet van tabula rasa. Ik zal nooit een appartement of huis volledig strippen en alle originele details verwijderen.' Peeters integreerde meer dan één oorspronkelijk materiaal in Paloma, zoals het houten lattenplafond of roze tegels. 'De badkamer was helemaal jaren zeventig, recht uit de geschiedenisboeken. Ik was meteen verliefd op de originele tegels, de makelaar begreep er niets van.'Reflecties aan tafelWie goed kijkt, ziet vaak zichzelf in dit appartement. De elektriciteitskast is bekleed met spiegelglas, net als een kubus in de leefruimte, en zelfs op het terras hangt een spiegel. 'Ik heb iets met spiegelend materiaal, zoveel is duidelijk,' lacht Peeters, 'reflecties intrigeren. Dat zie je bijvoorbeeld ook in de eettafel, die is gemaakt van gerecycleerd plexiglas. Een materiaal dat reflecteert, brengt beweging in een interieur.'Even verrassend en speels zijn de kunstwerken aan de muur. Vanuit Paloma wandel je in tien minuten naar Mu.ZEE, het museum voor moderne kunst, maar je kunt ook in het appartement op ontdekkingstocht. Peeters en zijn man Christophe Ysewyn zijn verzamelaars en stelden een mooie mix samen, met onder meer een litho van Calder en strandfotografie van Gavino Fauzia.De naam Paloma is een verwijzing naar Paloma Picasso, de dochter van. 'Ik ontmoette haar ooit op een feestje in Barcelona en de naam is me bijgebleven. In mijn telefoon verzamel ik een onnozel lijstje 'fascinerende namen' die misschien ooit van pas komen voor een project. En dit appartement is een echte Paloma, vind je niet?'Vanaf 320 euro voor 3 nachten. Er is plaats voor 4 personen. instagram.com/paloma.spotsAls je de voordeur van dit appartement opent, valt de wereld stil en gaat een ander universum open. Daar zit de zee voor iets tussen, maar architect Glenn Buydaert krijgt ook credits. Zijn stijl? Licht golvend, zoals de duinen aan de voordeur.Het voormalige Palace Hotel op de Zeedijk in Zeebrugge is een gebouw waar je onmogelijk naast kijkt. Het glimt van trots en trekt alle aandacht naar zich toe. De witte, elegante façade uit 1914 is een ontwerp van architect Jos Viérin, die ook het Lijsternest van Stijn Streuvels bouwde. Het doet mijmeren over kustarchitectuur van vroeger en het contrast met de grijze, betonnen appartementsblokken op dezelfde dijk kan niet groter zijn.Het loont de moeite om even buiten te wachten en met een bewoner binnen te glippen, want in de lobby met marmeren tegelvloer is de lift uit de vorige eeuw nog intact. Een lift zoals je ze in Hollywoodfilms spot, in een doorzichtige kooi met harmonicadeuren die je zelf open- en dichttrekt. Als je instapt en de lift omhoog zoemt, zie je jezelf verdwijnen in de gouden spiegel beneden.Vroeger was dit een luxehotel, opgetrokken in 1914 voor les voyageurs à Zeebrugge. Het lag op de lijn Hamburg-America en diende als tussenstop voor cruisereizigers. In 1949 werd het legendarische pand verkocht en opgesplitst in residentiële appartementen. Vandaag staat er af en toe eentje te koop en architect Glenn Buydaert wist nummer 212 op de kop te tikken.Leefnis met zeezicht'Het plafond viel net niet naar beneden', vertelt Buydaert over de staat van het appartement. Hij werkt deeltijds bij het Gentse bureau Britsom & Philips architects, maar Dune du Palace is zijn eerste soloproject. 'Anderhalf jaar was ik hier elke vrijdag en zaterdag aan het zwoegen', vertelt hij. Samen met zijn vader, sanitairspecialist Johan Buydaert. 'We voerden de werken zelf uit. Als je weet dat er in de badkamer meer dan 2500 tegels hangen, kun je vermoeden hoe hard we gevloekt hebben', lacht hij.Wat meteen opvalt, is de ruimtelijke impressie: een appartement met twee slaapkamers op amper 72m2 en toch kun je hier 'op wandel'. Buydaert stripte het appartement en hertekende alle ruimten. Een open keuken met zwevende, ellipsvormige tafel vloeit bijna automatisch over in een verhoogde leefnis met zeezicht. Tactiele materialen zoals mortex in de keuken en fluwelen gordijnen brengen een extra gelaagdheid.NoordzeekleurenDe architect neemt in 2021 onder de naam GLNN eigen projecten aan. Ronde vormen en zachte materialen zijn nu al een herkenbaar element in zijn werk. Hij is medeoprichter van het Belgische label Bultin, bekend van de pastelkleurige lampen in buismetaal op ronde betonnen voet. En samen met twee vrienden startte Buydaert in 2019 het rummerk Otis, verpakt in een golvende fles. Ook de voordeur van zijn vakantieappartement heeft een ronde vorm, bijna zoals in een hobbithuisje. 'Die ronde deur was er al', vertelt Buydaert. 'Het is een stijlkenmerk van het gebouw en absoluut een van de redenen waarom ik vonken voelde.'Hij mixte een lichte parketvloer met een keuken in zandkleur, zeegroene banken en duingele tegels: kleuren als reflectie van de ansichtkaart buiten. Zijn vriendin Florien Deleersnyder bakte zelf servies in dezelfde zachte tinten en om het helemaal holiday te maken, staat er een ouderwetse platenspeler. Je kunt kiezen uit een collectie vinylplaten, maar onze suggestie is The War on Drugs met An Ocean In Between The Waves, hoe kan het ook anders.'Als je de voordeur opent, valt de wereld een beetje stil', zegt Buydaert. 'Er gaat een ander universum open, je wordt bijna letterlijk naar binnen getrokken.' Daar zitten de zee en het uitgestrekte strand natuurlijk voor iets tussen, maar Buydaert tekende een project waar élk detail bijna onzichtbaar een vakantieverhaal schrijft.Vanaf 325 euro voor een midweek. Er is plaats voor 4 personen. instagram.com/dune_du_palace/'Waar vallen we zelf voor op vakantie?' Dat was het uitgangspunt bij het inrichten van dit penthouse. Interieurkoppel Philip Soen en Ilse Vanhoutte kozen voor karakter, kwaliteit en een warm kleurenpalet.Amazakoué-hout, Calacatta Oro-marmer, linnen lakens en gordijnen, gouden accenten: dit penthouse gaat radicaal in tegen de bleke eenheidsworst in het gros van de kustappartementen. 'Of je nu voor een weekend of twee weken naar zee gaat: als je iets huurt, wil je verrast worden en geïnspireerd raken', vindt Philip, die samen met zijn vrouw Ilse achter dit totaalproject in het centrum van Nieuwpoort zit. Het koppel baat de designwinkel Loft Living uit en wordt geregeld ingeschakeld voor interieurprojecten. Philip: 'Je zit uiteraard altijd met beperkingen, wat elk project ook boeiend maakt. Voor de inrichting van deze studio gunden we onszelf echter de maximale vrijheid: from scratch starten én geen, of toch amper restricties. Het hoeft daarom niet ontzettend duur te worden, maar dat bepaalde stukje marmer of die gouden kraan maakt soms echt wel het verschil.'Schuiven en plooienHet appartement werd volledig gestript en er werd een structuur uitgedacht om de beperkte oppervlakte toch zo slim mogelijk te benutten. Een warm welkom mag je hier alvast letterlijk nemen: bij het binnenkomen word je meteen omringd door houten wanden en inbouwkasten, die gang loodst je recht naar de gezellige woonkamer. De zonnige zithoek en de open keuken met eethoek worden door middel van plooi- en schuifwanden naadloos afgescheiden van de slaapkamers. Zijn de wanden dicht, dan vermoedt niemand dat zich daarachter het slaapgedeelte bevindt.Philip: 'De houten wanden lieten we inlijsten in een metaalstructuur, bovenaan zorgt een mix van transparant en kathedraalglas voor een bijzondere sfeer en een mooie kleurencombinatie.' Toch blijven het donkere hout en de bruingetinte ramen een verrassende keuze voor een appartement aan zee, waar grijs, beige en wit het gouden trio lijkt. Philip: 'We kozen bewust voor een verblijf met karakter, hout is een prachtig materiaal om dat te bekomen. En nee, het hoeft niet altijd eik te zijn. Bovendien valt er royaal veel licht binnen en heeft het appartement een groot terras, waardoor de ruimte nooit zwaar aanvoelt.'Kunst in de keukenNiet alleen het hout zorgt voor karakter, een samenspel van contrasten, bijzondere materialen en slimme details kruiden deze plek. Zo geven het goud geaderde marmer en de kunstfoto de open keuken dat verrassende kantje, het zachte tapijt op de gietvloer zorgt voor extra warmte. In de op maat gemaakte stapelbedden zitten nissen, stopcontacten en verlichting weggewerkt. En de badkamer met haar handgemaakte terracottategels beschouwen Philip en Ilse als het pronkstuk.Als uitbaters van een designwinkel kozen ze uiteraard ook de meubelen met zorg uit, onder andere een gouden booglamp van Muller Van Severen, een op maat gemaakte fauteuil met kussens van Maisons de Vacances, een lage tafel gemaakt van teak wortelhout, een zeteltje van Carl Hansen en stoelen van Bertoia rond een bistrotafel van Bea Mombaers. Maar het gaat veel verder dan de grote meubelstukken: in de keukenkasten vind je bijvoorbeeld geen triest allegaartje van potten en goedkope borden, maar mooi keuken- en tafelgerei van onder anderen Sergio Herman en Piet Boon voor Serax en Maarten Baas voor Valerie Objects. Philip: 'Wat hoop je te vinden in een vakantieverblijf, daar gaat het om. Alles wat ons gelukkig maakt, belandde in dit appartement en daar hoorden weinig compromissen bij. Als je een verhaal wilt vertellen, dan moet je dat over de hele lijn doortrekken. Een tijdje geleden huurden we een prachtig ingericht verblijf in Spanje. Toen we gingen slapen, bleek echter dat er een goedkope matras op het bed lag. Zoiets is toch zonde?'Dit penthouse veranderde intussen van eigenaar, maar is nog steeds te huur via rinardorooftopsuite.be (vanaf 290 euro per nacht, maximaal 4 personen).