Wonderkind Bjarke Engels: 'Een architect is de vroedvrouw van de maatschappij'

Bjarke Ingels is een dromer, een optimist én een architectonische tovenaar. Alles wat hij aanraakt, lijkt te veranderen in goud. In Bordeaux werd zonet zijn tweede grote project dit jaar ingehuldigd. Later in 2019 volgen nog een drijvende stad voor tienduizend inwoners en zelfs een stad op Mars.

© Steve Benisty

Met bejubelde projecten in Denemarken, New York, Oslo, Bordeaux en Stavanger achter de kiezen, meer dan vijfhonderd medewerkers, kantoren in Europa en New York, is Ingels op z'n 44ste een rockster in de wereld van architectuur en design, en de jongste starchitect ooit. Al houdt hij zelf niet van die term. 'Architect is geen glamoureus beroep,' vindt Ingels, 'het is eigenlijk een dienend ambt. Je hebt een opdracht en het geld van anderen nodig om creatief te kunnen zijn. Je kunt niet zomaar een eigen project realiseren. Een schilder, een tekenaar en een schrijver kunnen dat wel.'

