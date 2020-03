In het Brusselse Vanderborghtgebouw loopt het dezer dagen weer storm voor design met een hoge verzamelfactor tijdens de derde editie van Collectible. Deze drie debuten bleven niet ongemerkt.

Andrés Reisinger bij il.lacions

Deze Argentijnse ontwerper is een krak in het creëren van interieurs, scenografieën en meubels die niet bestaan. Een virtuele beeldvirtuoos die op zijn 30ste al mocht samenwerken met Patricia Urquiola, Cassina, Studio Proba, Microsoft, Nike en Samsung. Tot hij in 2018 Instagram deed ontploffen met zijn Hortensia Chair. Samen met galerij il.lacions uit Barcelona werkte hij een dik jaar aan de uitwerking van de stoel waarmee hij nu in de echte wereld debuteert. Er waren maar liefst 20.000 bloemblaadjes van textiel nodig om het effect van de hortensiabloem na te bootsen. Volgende week verhuist de zetel naar Gent waar hij deel uitmaakt van de Kleureyck expo in het Design Museum.

reisinger.studio

Theoreme Editions

Theoreme Editions is een nieuwe Franse meubeluitgeverij opgericht door David Giroire en Jérôme Bazzocchi. Samen willen ze een jonge garde Franse designers met een andere zin voor esthetiek dan we gewend zijn van onze zuiderburen vertegenwoordigen. De eerste collectie van het huis bestaat onder andere uit een voluptueuze wollen fauteuil die op een koperen kubus werd gedrapeerd door Studio POOL, sculpturale vazen van Services Generaux en een zitbank van Francesco Balzano.

theoremeeditions.com

GF/Llewellyn Chupin

Llewellyn Chupin

Ze is geboren en getogen in Frankrijk, maar pendelt tussen Parijs, New York en Mexico.

Llewellyn Chupin (28) studeerde af in mei 2017 aan de New York School of Interior Design, voor ze haar carrière als zelfstandig ontwerper van residentiële woningen en setdesigns voor modemerken begon. Haar eerste meubelcollectie, die de naam Terra kreeg, liet ze in Frankrijk maken door de beste vakmannen die haar thuisland kon leveren. De lampen en stoel zijn vervaardigd uit eikenhout, albast en kalksteen.

llewellynn.com

Collectible kun je nog tot en met zondag 8 maart bezoeken in het Vanderborghtgebouw in Brussel, Schildknaapstraat 50. Tickets kosten 18 euro.

