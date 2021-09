September heeft meer in z'n mars dan de vermaledijde terugkeer naar de schoolbanken. In Brussel staat de hele maand in het teken van Design September: een event met meer dan honderd expo's, pop-upshops en lezingen over design en architectuur. Een selectie van de tien hoogtepunten.

Om te zien

Curieuze objecten

De coronacrisis stond voor veel architecten synoniem voor oplopende vertragingen en gecancelde projecten. Tijdens een e-peritiefje besproken de architecten achter de expo 'Objects of Facination' welke voorwerpen hen zoal fascineerden. Dat gesprek is uitgemond in een surrealistische meubelcollectie, gemaakt door zo'n veertigtal verschillende designers. De ronde, asymmetrische vormen doen verlangen naar de vrije en vrolijke tijden die ons hopelijk te wachten staan.

Van 24 september tot 14 november in het MAD op de Nieuwe Graanmarkt 10

Een creatie van Maxime Delvaux (UR) en Roxane Le Grelle © Arte Factory Lab

Indrukwekkend staaltje architectuur

Soms zijn de tentoonstellingsruimtes bijna even spectaculair als de werken zelf. Dat geldt zeker voor La Boca della Verita, een nieuwe galerij die gerund wordt door Jean François Declercq. Die laatste werd op slag verliefd op dit postmodernistische pand uit 1989 en het is niet lang zoeken naar verklaringen: de ietwat frivole bogen, de wenteltrappen en de vele ramen op atypische plekken geven het gebouw een speels en intrigerend effect. Bedoeling is dat de galerij op termijn uitgroeit tot een veilige haven waar opkomende designers hun werk voor het eerst aan het publiek tonen. Thibault Huguet, Hélène del Marmol en Chloé Arrouy & Arnaud Eubelen bijten de spits af tijdens Design September.

Bezoek enkel op afspraak via hello@laboccadellaverita.gallery

De binnenkoer van La Bocca Della Verita © Theo De Meyer

Bijzonder behang

Het Hortamuseum is wellicht geen onbekende plek voor designliefhebbers. Toch loont het de moeite om er de komende weken eens binnen te springen. Het museum heeft vijf Europese kunstenaars twee maanden lang carte blanche gegeven om vier zalen van het pand op te frissen en herin te richten. Onder meer tapijtontwerper Christoph Hefti en kunstenaarsduo Chevalier-Masson mochten zich uitleven met op Victor Horta geïnspireerd behangpapier. Het resultaat van dat creatief experiment is twee maanden lang te bewonderen.

Reculer les murs, van 3 september tot 14 november in het Horta-museum, Amerikaansestraat 27

Een van de kamers van het Horta-museum © Paul Louis

In verzet

De 'Grand Hall' van Zaventem Ateliers fungeert al langer als werkplaats voor de crème de la crème van de designwereld. Tijdens Design September krijg je een sneak peak in dit creatief nest en is er de expo 'Objetos de Resisencia', die draait rond gebruiksvoorwerpen uit lokale ateliers in Mexico. De expo heeft een dubbel doel: enerzijds is het een ontdekkingstocht van de Mexicaanse cultuur, anderzijds is het een aanklacht tegen de liberale wereldmarkt. De gepresenteerde producten zijn immers niet bedoeld om een behoefte te creëren, wel om een concreet praktisch probleem op te lossen. Het is een verzet tegen de homogene, geglobaliseerde wereld waarin we niet meer weten hoe, waar en door wie de dingen die we kopen gemaakt zijn. Stof tot nadenken.

Nog tot 25 september, Fabrieksstraat 15-19, Zaventem

. © Hugard and Vanoverschelde

Om te doen

Avonddebat: Wiki Women Design

Er zijn heel wat vrouwen die hebben bijgedragen tot het Belgisch designerfgoed, maar slechts weinigen daarvan duiken op in onze geschiedenisboeken. Met het project Wiki Women Design wil het Vlaams Architectuurinstituut hen uit de schaduw van de geschiedenis halen. Het afgelopen jaar schreven vijf gerenommeerde vrouwelijke ontwerpers Wikipedia-pagina's vol over de rol van vrouwen in de architectuur. Tijdens het avonddebat in het MAD, Home of Creators, is er tijd en ruimte om te reflecteren over vrouwelijke rolmodellen en sleutelfiguren, ondernemerschap en creativiteit. De debatten vinden plaats in het Engels.

23 september om 20u, MAD Brussels, Nieuwe Graanmarkt 10

Deze zomer maakten we met Knack Weekend een podcast over vergeten vrouwen. Designer Elli Kruithof was een hen. herbeluister haar verhaal hier.

Lezing: Coliving & Sustainability

Hoe zullen we in de toekomst samenleven en samenwerken? Die twee vragen lopen als een rode draad doorheen de vele expo's van Design September. In deze lezing staat kunstenaar en interieurontwerper Lionel Jadot stil bij de uitdagingen rond cohousingprojecten. Hoe maak je die zo duurzaam mogelijk? Welke materialen en technieken gebruik je daarbij? Hij laat zich bijstaan door gastsprekers van Design With Sense en Open Structures.

16 september om 8.15u, Flagey, Place Sainte-Croix

Lionel Jadot © Serge Anton

Workshop: gastronomisch design

Deze workshop richt zich op hoogstaande gastronomie met verrassende keukensnufjes. Onder de deskundige begeleiding van jonge hobbykok en designer Thibault kook je (of beter: creëer je) een driegangenmenu met hulp van lasersnijders, 3D-printers en traditionele technieken. In totaal ben je zo'n vijftal uur zoet, afhankelijk van de snelheid van de groep. De mogelijke talen zijn Frans en Engels. Niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar.

Op 22 en op 29 september om 18u, maximaal 6 personen per workshop, 100 euro per persoon, FabLab ULB, Gebouw G, 1e verdiep, Fritz Toussaint-straat 8, 1050 Elsene. Inschrijven kan via deze link.

Om te kopen

Brussels Design Market

De afgelopen vijftien jaar groeide de Brussels Design Market uit tot de hoogmis voor verzamelaars van vintage design van de twintigste eeuw. Je scoort er klassieke vintage meubels, maar ook keramiek en glas, verlichting en andere curiositeiten van onbekende oorsprong. De meer dan honderd aanwezige handelaars zijn van een zeer divers en internationaal pluimage en bieden voor elk wat wils.

25 & 26 september, Gare Maritime, Tour & Taxis

Het indrukwekkende Gare Maritime in Brussel, waar de twee designmarkten plaatsvinden © Marine Vancampenhout

Contemporary Design Market

Simultaan met de Brussels Design Market loopt er ook de Contemporary Design Market die intussen aan de derde editie toe is. Hier vind je een mix van vijftig gevestigde en beginnende Belgische designers in verschillende disciplines. Elke standhouder is vooraf gescreend door een jury, die claimt dat dit aanbod exclusief is. Ter plekke kan je uiteraard meubels kopen, maar het is ook een kans om met de makers ervan in gesprek te gaan. Dit jaar worden er drie ambassadeurs naar voor geschoven: gevestigde waarde Muller Van Severen als publiekstrekker en Pierre-Emmanuel Vandeputte en Roxane Lahidji als veelbelovende nieuwkomers.

25 & 26 september, Gare Maritime, Tour & Taxis

Het koppel Muller - Van Severen met enkele van hun iconische stuks. © Alexandre Traisnel

De betere DIY-projecten

Wie van al dat moois zin krijgt om zelf aan de slag te gaan, is bij Cityfab1 aan het juiste adres. Op 25 en 26 september kan je er onder begeleiding van kunstenaar Lucien Tigrine je eigen lichtbak ontwerpenof een spiegel graferen. Ervaring is niet vereist, enkel veel goesting en genoeg tijd. Voor de minder handige Harry's is er de expo 'We want sales again', waar je het werk van lokale producenten kan bewonderen en kopen.

Op zaterdag 25 september is er een worskhop tekenen en graveren van spiegels, op zondag 26 september maak je een eigen lichtsysteem. Cityfab 1, Dieudonné Lefèvrestraat 37, 1020 Laken

