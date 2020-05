In een voormalige Gentse glasfabriek maakte AE Studio van een steriele triplex een uitgebalanceerde woonst vol rustplekken en eclectische vondsten.

Strakke gietvloer, standaardkeuken en industriële trap: dat was het 'blanco' canvas waarmee Ellen Van Laer en Arno Broeckhoven, samen AE Studio, hier aan de slag moesten. De context kenden ze al: in de voormalige Gentse glasfabriek verbouwden ze heel recent ook een andere loft, voor Tosca Deslee. Toen trokken ze de kaart van stoere vintage, hier gingen ze voluit voor harmonie en sereniteit. 'We wilden graag Japanse invloeden combineren met crafty, eclectische toetsen', zegt interieurarchitect Arno Broeckhoven. 'Maar vooral: we wilden het interieur helemaal uitbalanceren. De bewoonster - die liever anoniem blijft - wilde een lichte en intieme cocon, waar ze tot rust kon komen.' 'Tot rust komen' is hier gelukkig geen synoniem voor: een saai, greige interieur, waarover je meteen uitverteld bent. AE Studio mengt hier verschillende verhaallijnen tot een boeiende roman, die even sfeervol als avontuurlijk is. 'Het huis had eigenlijk nog geen ziel. Het was een casco doos waarin we erg ver konden gaan qua maatwerk, detaillering en decoratie. Een droomopdracht', aldus Ellen. Gevoel voor compositie heeft het duo alleszins. Dat merk je bijvoorbeeld aan de manier waarop ze de standaardkeuken van Bulthaup een nieuw gezicht gaven. Verpakt in een kooi van gehamerd glas lijkt de dampkap plots een relict uit de voormalige fabriek. Door de originele gietijzeren zuil zwart te schilderden, voegden ze wat ritme en verticale dynamiek toe aan het kookgedeelte. Maar de belangrijkste ingreep was zonder twijfel de sokkel met visgraat. 'We experimenteerden lang tot we de juiste verniskleur vonden: we wilden het hout een gouden gloed geven. Het keukeneiland vonden we sowieso te kort, dus verlengden we dat visueel met een verrolbare barkast, eveneens bekleed in dat parket. Het huis kon zulke warme accenten wel gebruiken.' In de eethoek, pal naast de keuken, countert AE Studio het kil industriële kader met mooie, artisanale details. De stoere tafel van zwartgeblakerd eikenhout is hedendaags handwerk van Heerenhuis Manufactuur. 'Maar ze ziet eruit alsof ze al veel heeft meegemaakt', zegt Arno. 'De messing luchter van Piet Hein Eek zal met de tijd ongetwijfeld heel mooi patineren.' In plaats van voorspelbare vintage eetkamerstoelen uit te kiezen, plaatsten Arno en Ellen hier verrassend een set oude Gnomeman-stoelen. 'Ze zijn al mooi doorleefd. De ambachtelijke kwaliteit van die eiken meubelen was hier echt een essentiële toevoeging', vertelt Arno. Thomas 'Gnomeman' Whittaker was een Engelse meubelmaker, die een tijdlang voor de veel bekendere Robert 'Mouseman' Thompson werkte. Eenmaal hij rond 1940 zijn eigen atelier opzette, creëerde hij meubilair in een sobere folkloristische stijl. De sobere esthetiek doet zelfs denken aan die van Axel Einar Hjorth, de pionier van het moderne Zweedse design. 'Ellens vader is de Antwerpse antiquair Frank Van Laer', vertelt Arno. 'Haar passie voor handgemaakte objecten met sculpturale kwaliteit komt van hem.' De esthetiek van Kinfolk Magazine: dat was een van de enige elementen op de beknopte briefing van de eigenares. AE Studio vertaalde haar wens naar een serene woning, zonder schreeuwerige meubelen of extreme materialen. 'Japans design was een van onze grootste referenties. Japan staat bekend om zijn verstilde esthetiek, oog voor detail en liefde voor het ambacht', zegt Ellen. 'De handgemaakte fauteuil van notelaar past perfect in dat plaatje. Maar in de bureauruimte en de slaapkamer op de verdiepingen komt die invloed nog veel duidelijker naar boven.' Daar ontwierp AE Studio wanden zoals in traditionele Japanse ryokans. Niet met transparant rijstpapier, maar met muren die opgedeeld zijn in een grid van houten latjes. Het wit is met duidelijke borstelstreken ingeschilderd voor extra textuur. In de wand van de bureauruimte is een onzichtbare deur verwerkt. Slim is daar het glazen nisje, waarin de eigenares zich kan terugtrekken om te mediteren of een boek te lezen. 'Ook de spiegelende sokkels en het glazen tafelblad staan allemaal in het teken van transparantie: het meubilair maakt zich bijna onzichtbaar.' Datzelfde type Japanse panelen komt ook terug in de serene masterbedroom. 'De bewoonster wou graag een typisch laag Japans bed, weliswaar 250 cm breed. We hebben dat zelf ontworpen in eik, met een zwevende boord', zegt Arno. Terwijl de 'Japanse' slaapkamer en dito bureau licht en luchtig zijn opgevat, zochten Arno en Ellen in de badkamers en in de wellnessruimte naar een ander, explicieter vocabularium. Industriële materialen als staal en gehamerd glas clashen daar met terrazzotegels, marmer of gekleurde tegels. Het is het soort materialencombinaties die we van AE Studio gewoon zijn, bijvoorbeeld in hun interieurs voor de Café Costume-winkels. Al is deze eclectische, rustgevende triplex evengoed een bespoke kostuum voor de bewoonster.