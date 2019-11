Licht en leeg is duidelijk níét de woonfilosofie van Derek Van Heurck. Zijn Brusselse appartement is een obscuur vintagewalhalla.

Als je een bewoner herkent aan zijn huis, dan moet Derek Van Heurck een non-conformist zijn. Want zijn appartement heeft geen eettafel, de leefruimte oogt eerder als een hotellobby dan als een living en zijn keuken is eigenlijk een bar. Hij schilderde alle muren zwart in plaats van wit, hij verstopte het prachtige parket onder zwarte tapis-plain en van zijn talloze lampen geeft er niet één écht goed licht. 'Dat vind ik niet erg. Mijn doel was een sfeervol huis', aldus de creatief directeur van Bellerose. 'Ik ben hier vooral in de winter. 's Zomers zit ik buiten op terrasjes of aan de kust. In de winter trek ik me hier terug, dus wilde ik een knus huis.'

...