In het Frans bestaat er een mooie naam voor: papier peints panoramiques. In tegenstelling tot gewoon behangpapier hebben ze geen smalle 'banen' met repetitief patroon, maar tonen ze kamerbrede taferelen, sprookjes of bosverhalen.

Hedendaagse chinoiserie

Effect? Uitpakken met beige

...

Effect? Uitpakken met beige Wat? De Amerikaanse ontwerpster Madeline Stuart ontwierp deze badkamer, in samenwerking met architectenduo Ferguson & Shamamian, in een mansion in Los Angeles. Muurbloempje van dienst is een handgeschilderde chinoiserie in crèmekleurige en witte tinten van het Amerikaanse behangmerk Gracie. Bij Gracie spreken ze niet over beige, maar zoeken ze alternatieve namen voor de onderschatte kleur, zoals Tan Arbor or Georgian Cream. De term 'chinoiserie' verwijst naar een kunststroming met in de hoofdrol vogels, insecten, bijen, bomen en bloemen in Chinese stijl. Ze was en vogue in de zeventiende en achttiende eeuw, en maakt vandaag een comeback. De chinoiserie geeft de beige badkamer meteen een andere look, alsof ze recht uit een statig interieurboek komt. Dat is ook zo, want het ontwerp werd gepubliceerd in Stuarts monografie No Place Like Home. graciestudio.com, No Place Like Home: Interiors by Madeline Stuart is uit bij Rizzoli. Effect? Jungle fever in Maldegem Wat? De Belgische decorateur Geoffroy Van Hulle heeft iets met behangpanelen. 'Ze verruimen smalle en donkere kamers', vindt hij. Vaak wordt het tegenovergestelde aangenomen, maar het bewijs van zijn stelling hangt in Maldegem. Daar heeft Van Hulle sinds kort een showroom en richtte hij ook een guesthouse in, gevestigd in een lang en smal arbeidershuisje dat hij bijna onherkenbaar renoveerde. De panelen op de muren zijn van het Londens-Turkse label Iksel en tonen papegaaien, aapjes, struisvogels, palmbomen en meer exotisch moois. 'Fauna en flora die in een normale wereld niet samen in één omgeving kunnen leven en groeien,' zegt Van Hulle, 'maar dat is het mooie aan dit behang: het creëert een sprookjessfeer.' geoffroyvanhulle.comEffect? Kunstige upgrade in een Britse studio Wat? Deze 16de-eeuwse tekening gaat terug tot de Chinese Mingdynastie en komt uit de archieven van het V&A Museum in Londen. Het museum gaf aan de Britse behangspecialist Surface View toestemming om eeuwenoude schetsen en kunstwerken digitaal te reproduceren. Ze duiken wel vaker de catacomben in en hun museumcollectie is indrukwekkend. Je kunt op hun website onder meer gaan snuisteren tussen werken van de National Portrait Gallery, het National History Museum en het beroemde fotoagentschap Trunk Archive, maar ook minder bekende collecties zoals die van de New York Botanical Garden. Je kiest zelf online je favoriete tekening, foto of kunstwerk, geeft de juiste afmetingen door en het bedrijf drukt ze op behangpapier, prints of tegels. Inspiratie gezocht? Ze richten Ikea-gewijs kamers in met hun producten en delen die beelden op hun Instagrampagina. surfaceview.co.ukEffect? Extra glans in de badkamer Wat? De Britse Hannah Cecil Gurney groeide op in een wereld vol behangpapier. Er slingerden aapjes op de muren en overal vlogen exotische pauwen door de lucht. Alle kamers in haar ouderlijk huis waren behangen met handgeschilderde papieren vol sprookjestaferelen. Haar vader Claud Cecil Gurney richtte in de jaren tachtig de Gournay op, een prestigieus behanglabel dat intussen beroemde klanten als Gwyneth Paltrow, Kate Moss, J.K. Rowling en ontwerpster India Mahdavi heeft. Dochter Hannah is vandaag director of global marketing, en ook in haar eigen Londense appartement zet ze de familietraditie verder. Dit flamingobehang is handgeschilderd op zogenaamd 'gilded paper', papier met een zilveren, gepolijst laagje. De tekening is een klassieker uit de archieven van de Gournay en toont zes verschillende soorten flamingo's in een landschap geïnspireerd op een 19de-eeuwse victoriaanse lithografie. Het behangpapier van de Gournay is bijna kunst aan de muur. Ambacht, traditie, erfgoed; het spat ervan af. degournay.com