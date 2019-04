Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck: 'Verandering wordt niet van bovenaf opgelegd'

Wim Denolf Wim Denolf is redacteur van Knack Weekend.

Architect Leo Van Broeck (60) woont in Brussel en is medeoprichter van het bureau Bogdan & Van Broeck. In 2016 volgde hij Peter Swinnen op als Vlaams Bouwmeester, om kwaliteit in architectuur en stedenbouw te bevorderen. Op vraag van Anuna De Wever leidt hij ook een denktank rond de klimaatproblematiek.

© Fred De Brock