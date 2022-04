Productontwerper en (interieur)architect Vincent Van Duysen viert vandaag zijn zestigste verjaardag. Het werd meteen de aanleiding voor de vierdelige podcast 'Tegenpolen' waarin hij in gesprek gaat met zijn stylistische tegenpool en leeftijdsgenoot Gert Voorjans. Maar wat houdt de iconische Van Duysen-stijl precies in?

Vincent Van Duysen streeft met zijn ontwerpen naar de essentie. Met het gebruik van eerder pure en tactiele materialen creëert hij een strakke tijdloze omgeving die toch een vorm van huiselijkheid uitstraalt. Het rustgevende staat centraal, zonder onnodige clutter maar met visuele stiltes. Daarmee wist hij al actrice Julianne Moore en hiphopicoon Kanye West mee te bekoren. Om een beter beeld van zijn repertoire en stijl te krijgen, verzamelden we vijf highlights.

Schelde 21

Dit recent afgewerkt appartementsgebouw aan het Antwerpse Nieuw Zuid omvat zo'n 105 serviceflats. Het ontwerp is een moderne interpretatie van de traditionele pakhuizen die zich aan de kaaien bevonden. De gebruikte grijze natuursteen in combinatie met het warme, donkere hout is typisch Van Duysen.

Schelde 21 © Vincent Van Duysen

Wijndomein Valke Vleug

De gebouwen van Valke Vleug wijnen in Puurs sluiten volledig aan bij de omgeving waarin de gebouwen geplaatst werden. Het grijsbruine van de fundering gaat volledig op in de aardtonen van de natuurlijke omgeving. Contrasterend daarop werkt Van Duysen met donker hout, wat een referentie is naar de typische oudere boerderijgebouwen van de streek.

VV Winery © Vincent Van Duysen

Pablo voor B&B Italia

Het simpele en traditionele maar moderne ontwerp past perfect in het repertoire van Van Duysen. Het leren zitvlak van de stoel wordt ondersteund door een houten constructie en is de blikvanger van het werk.

Pablo B, B Italia © Vincent Van Duysen

Central: The Original Store in Bangkok

Hoewel de typische elementen van een Van Duysen-ontwerp verwerkt werden in dit ontwerp, wordt er hommage gebracht aan de rijke geschiedenis van het gebouw. De façade werd bewerkt met handgemaakte traditionele terracotta tegels. De grote raampartijen zorgen ervoor dat de ruimtes baden in het licht.

Central The Original Store © DOF Skyground

Casa M in Portugal

Vincent Van Duysen's zoektocht naar het absolute essentiële is duidelijk vertaald in het Casa M in Portugal. De sobere, moderne architectuur van het gebouw staat in continu dialoog met de omgeving, zelfs het zand is een deel van het geheel. Het interieur is met zijn materiaal en indeling zo gemaakt dat er weinig of geen onderscheid te zien is tussen binnen- of buitenkant.

De vierdelige podcast 'Tegenpolen' met Vincent Van Duysen en Gert Voorjans kun je hier beluisteren.

