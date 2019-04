Vroeger werden betonnen woontorens uitgejouwd wegens lelijk en ongezellig, nu halen appartementen in Le Corbusiers Cité Radieuse recordprijzen. Zelfs in de verguisde Bijlmermeer zijn lokhipsters gesignaleerd.

'Te koop: Bijlmer appartementsblok voor één euro', kopte de Amsterdamse krant Het Parool in 2011. Geen geld natuurlijk, voor vijfhonderd woningen, ook al waren ze in slechte staat. Een sociale huisvestingsmaatschappij hapte toe en belde NL Architects en XWV Architectuur: twee gerespecteerde Nederlandse bureaus die aan de slag gingen met Kleiburg, de laatste woontoren uit de originele Bijlmermeer, de nieuwe woonwijk waar de eerste bewoners precies vijftig jaar geleden introkken. Fast forward naar 2017. Datzelfde woonblok krijgt de Mies van der Rohe Award, de belangrijkste Europese architectuurprijs. Een signaal dat er iets beweegt in de Bijlmer, het mislukte woonproject dat iedereen tot dan associeerde met drugs, criminaliteit én een vliegtuigramp.

...