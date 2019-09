Planchettenplafonds, koterijen en bloemetjesbehang overleven zelden een verbouwing. Waarom eigenlijk?

Foute koterij

Het eerste wat verbouwers doen bij een oud huis: de koterij afbreken. In een typisch rijhuis in Edingen liet architectenbureau De Vylder Vinck Taillieu die oude keuken en bergruimte juist staan, inclusief de originele faiences. 'De oude keuken scheidde de leefruimte van de tuin. Door het dak eraf te halen en stukken uit de muren te zagen, brachten de architecten licht en zicht binnen in ons huis', vertellen de bewoners. 'Afbreken en een nieuw blok zetten was de logische piste, en waarschijnlijk ook e...