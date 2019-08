'In elke wijk schuilt wel een verhaal. Je moet gewoon goed rondkijken', menen Bart Vanacker en Reinout Bossuyt. Als fervent urbexers vullen zijn hun weekends met de zoektocht naar de schoonheid van verborgen gebouwen in verval.

Urb-wat? Urbex - kort voor Urban Exploration - is het bezoeken, fotograferen en documenteren van verlaten infrastructuren, gebouwd door mensen, weet Wikipedia. Denk dan aan ziekenhuizen, fabrieken, scholen, industriële sites, woningen, kastelen en alles daartussenin. Urbex is zeker geen nieuw fenomeen. Mijnheer Ninjalicious of Jeff Chapman van het tijdschrift en de gelijknamige site Infiltration bedacht de term al in 1990. Het is wel nog steeds een populaire activiteit. Er schuilt nu eenmaal een zekere universele schoonheid in verval en in de vergane glorie van bakstenen en beton.

...