Om de tiende verjaardag te vieren van zijn uit de hand gelopen fotoproject Ugly Belgian Houses maakte Hannes Coudenys een nieuw boek: More Ugly Belgian Houses.

Dit is een update van je eerste boek uit 2015, wat is er veranderd? Coudenys: 'Er staan dertig nieuwe foto's in, van bijzondere fermettes, gekke rijhuizen of aparte piramidewoningen, en minder gezever van mezelf. Het zijn vooral foto's met een grappig onderschrift. Eigenlijk is dit de versie die ik vijf jaar geleden al wilde maken.' Je website is ontstaan uit boosheid over de veelheid aan bouwstijlen in ons land. Heeft je televisierubriek voor Iedereen Beroemd, waarbij je bewoners van ugly houses ontmoette, iets veranderd? 'Zeker, mijn boosheid is veranderd in liefde voor creativiteit. Tien jaar geleden had ik niet kunnen denken dat ik die lelijke huizen en hun eigenaars zo in mijn hart zou sluiten. Veel mensen die in zo'n huis zonder ramen of met een gek dak wonen, doen dat uit liefde voor iets wat zij mooi vinden. Ze pikken het meestal niet dat iemand daar anders over denkt. De bewoners zijn vaak bijzondere mensen met fantastische verhalen. Ik vind de chaos aan bouwstijlen en het feit dat ons land zo volgebouwd is nog altijd lelijk. Maar de individuele verhalen erachter heb ik leren appreciëren.' Zie je recente bouwtrends die ervoor zorgen dat een huis meer kans maakt om op jouw sociale media te belanden? 'Ik merk dat uit ecologische overwegingen vaak bijzondere huizen ontstaan. Passiefwoningen, huizen die slim meedraaien met de zon of schuine gevels hebben waardoor de zon niet hard binnenvalt: dat is een recente stroming in de architectuur die vaak huizen met bijzondere vormen oplevert. Daar draait mijn project om.'