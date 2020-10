Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: zorg voor een vrolijk en warm nest.

Uiteraard is het belangrijk om voldoende frisse lucht op te snuiven, maar dat neemt niet weg dat we erg veel binnen moeten zitten. Hoe maken we het zo aangenaam mogelijk in ons huis? We lijsten enkele tips op.

Denk na over licht en kleuren : het licht in een kamer met gele muren is anders dan dat in een kamer met witte muren, omdat felle kleuren het licht dat erop schijnt levendiger maken. We vergeten weleens dat dat principe ook andersom geldt. Zonlicht maakt alles warmer, tl-lampen maken alles kouder. Vandaag heb je de keuze uit een groot aanbod, en daarom is het goed om je lampen zorgvuldig uit te kiezen.

Tip van interieur-expert Anne-Catherine Gerets: Om het terug gezellig te maken, raad ik aan om eens goed op te ruimen . Ik weet het, dat is niet zo leuk, maar 'clean house, clean head' klopt echt. Je zal meer rust vinden in je 'kot' als er niet overal rommel rondslingert.

. Ik weet het, dat is niet zo leuk, maar 'clean house, clean head' klopt echt. Je zal meer rust vinden in je 'kot' als er niet overal rommel rondslingert. We worden blij van plekken waar al onze zintuigen geprikkeld worden en waar we een rijkdom aan indrukken binnenkrijgen. Je moet er de deur zelfs niet voor uit, stelt designer Fetell Lee. Hang je muur vol kadertjes, zet de schoorsteenmantel vol snuisterijen en familiefoto's, hang slingers in je strijkkamer, zet alle vazen die je hebt op de kast in plaats van erin, kies een kleurrijk Marokkaans kleed voor op de vloer, hang een 'volwassen' mobiel op, plak je koelkast vol foto's of magneten, of schaf jezelf een drankentrolley aan. Zet of hang in je gang een paar foto's op waar je blij van wordt en je zal elke keer glimlachen als je je huis binnenkomt. Inspiratie nodig? Download een van onze coronacartoons en fleur je interieur er mee op.

Zet je groene vingers aan het werk: wie wordt nu niet vrolijk van mooie planten en bloemen? Bovendien zuiveren planten de lucht!

Extra tips om je huis gezellig en vrolijk in te richten? Lees de volgende artikels:

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

