Dat niet alleen twintigers als digital nomads leven, bewijzen Jan te Lintelo (65) en Lars Nikolajsen (52). 25 jaar geleden startte Jan meubelmerk Linteloo op. Vandaag verdeelt hij zijn tijd tussen Antwerpen, Lugano, Zeeland en Kaapstad. 'Als ik te lang op één plek ben, word ik onrustig.'

We reizen mee met het zonlicht en de lange dagen', steekt Jan te Lintelo van wal. 'Als het donker en kouder wordt in Europa, dan vind je ons hier in Kaapstad, de zomermaanden brengen we door aan het Veerse Meer.' 'We hebben getracht om de periodes duidelijk af te bakenen,' vult Lars aan, 'maar in realiteit werkt het helaas niet zo. We moeten geregeld heen en weer vliegen. Meestal voor besprekingen, beurzen of om de productie in Italië op te volgen. We wonen dan wel op verschillende plekken, maar het werk gaat gewoon door.'

...