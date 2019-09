Het huis van Emely Christiaens, de Latemse bandenkoningin uit Stukken van Mensen, hangt vol kunst, tot op het toilet. 'Nu we een dochtertje hebben, wordt het een uitdaging om ervoor te zorgen dat ze geen werken kapotmaakt.'

Aan de buitenkant ziet Emely Christiaens' woning in Deurle er veeleer uit als een klassieke neopastorie. Maar binnen kom je - verrassend genoeg - terecht in een fris universum vol kleur en kunst. Het was interieurarchitecte Élise Van Thuyne die met poëtische ingrepen de rustieke sfeer een hedendaagse update gaf. 'De monumentale schouwen, zware houten balken, bijkeuken en klassieke rondbogen zaten al in de woning toen mijn man ze kocht. Niet meteen iets wat ik mooi vond', zegt Emely. Van Thuyne abstraheerde die landelijke elementen en tekende ook de bijzondere keuken met een granitoblad en geperforeerde kastjes in diepblauw.

...