Als Micha en Albane kunst en design kopen, volgen ze het liefst hun buikgevoel. Hun Gentse appartement is een spontane mix van coups de coeur: de jonge verzamelaars houden van krachtige werken, doorspekt met humor.

Albane Paret groeide op in een familie van kunstliefhebbers. Micha Pycke niet, maar hij werkte wel een tijdlang voor kunstencentrum Wiels en voor operahuis De Munt, beide in Brussel. 'Ook al deed ik daar de communicatie, ik kwam toch in contact met veel avant-gardekunstenaars, die daar aan tentoonstellingen, dansvoorstellingen of opera's werkten. Denk maar aan Luc Tuymans, Anne Teresa De Keersmaeker of Romeo Castellucci, maar evengoed jong talent van toen, dat inmiddels internationaal is doorgebroken. Door daar te werken, heb ik echt naar kunst leren kijken', zegt Micha. 'Het was een voorrecht om het hele ontstaansproces van zulke producties van zo dichtbij mee te maken. Al zorgde dat er ook soms voor dat ik moeilijk onbevangen naar het eindresultaat kon kijken. Nu lukt dat me beter.'

...