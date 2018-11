'Think New Modern' bundelt 20 interieurs die je zo blootsvoets zou willen doorstappen

'Think New Modern' verzamelt twintig hedendaagse interieurs die je zo blootsvoets zou willen doorstappen. 'Want,' zo merkt Piet Swimberghe op, 'de hang naar materialen met een extra tactiele waarde is groter is dan ooit. Overal worden betonnen en bakstenen vloeren gecombineerd met hout en marmer en ervaar je contrasten tussen glad, gaaf en ruw.' De interieurs in hun nieuwe boek zijn puur en ecologisch getint, zitten vol brutalistische elementen of zijn gezellig bohemien. Eén voor één ontwerpen van toonaangevende Belgische ontwerpers die aan de burgerlijkheid van het design ontsnappen.

Op woensdag 28 november presenteren de auteurs hun werk voor op één van de locaties die in het boek aan bod komen. Een architectuurpareltje van Bart Lens en Thijs Prinsen die op de cover van de laatste Knack Weekend Black Design prijkte.