The sky is the limit: binnenkijken in een New Yorkse wolkenkrabber

Een kunstliefhebber zocht in zijn appartement in 432 Park Avenue naar de grens tussen een luxehotelkamer en een museum. Opzet geslaagd.

Er zijn nogal wat gebouwen in New York City die tijdens het doorkruisen van de stad telkens weer opduiken en zo je oriëntatie een handje helpen. Empire State Building, One World Trade Center, Chrysler Building en Hudson Yards, bijvoorbeeld. Tussen die indrukwekkende monumenten laat ook een residentiële wolkenkrabber zich telkens weer opmerken: het luciferdunne 432 Park Avenue - door locals The Matchstick Building gedoopt - doorboort elegant de skyline. De wolkenkrabber eiste nog niet zo lang geleden zijn plek op: eind 2015 finaliseerde architect Rafael Viñoly de toren met 104 woonunits. Met zijn 425,5 meter is hij de hoogste residentiële toren van het westelijk halfrond.

...