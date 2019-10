Een van de mooiste pakketbootvilla's van ons land, Villa Gaverzicht, schittert dankzij zijn Franse bewoner weer in vol ornaat. Welkom in de Waregemse versie van Villa Cavrois, featuring Marcel Vanthilt.

In Waregem of all places staat een villa die het kleine zusje van de Franse Villa Cavrois kan zijn. In dezelfde gele bakstenen, in dezelfde pakketbootstijl, met dezelfde luxeafwerking, was Villa Gaverzicht het meesterwerk van architect Gentiel Van Eeckhoutte. 'In 1939 was de bouw af. Dat jaar overleed ook Gentiels moeder. Eerst woonde hij hier met zijn vader en twee zussen, daarna met zijn vrouw. Samen hadden ze één dochter. Maar die is op haar twintigste overleden in een auto-ongeval', zegt eigenaar Yves Plançon, een Franse vastgoedontwikkelaar die zichzelf 'verzamelaar van huizen' noemt. 'Eigenlijk zocht ik een woning in Brussel. Maar toen ik deze pakketbootvilla geheel toevallig te koop zag staan in een vastgoedmagazine, twijfelde ik niet langer. Het huis stond al drie jaar leeg. En ik voelde me geroepen om het te redden. Een jaar lang heb ik van alles gelezen over de architectuur uit die periode. Pas daarna ben ik aan de restauratie begonnen', vertelt hij. 'Gentiel stierf vroeg, maar zijn vrouw bleef hier wonen tot haar negentigste. Ik kan dat begrijpen: het is een heel aangename plek om te leven. Met al die halfronde vormen, die relingen en dat kostbare maatwerk lijkt het wel een luxeschip.'

...