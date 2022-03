Het Milanese designbureau Studiopepe en de Vlaamse high-end tapijtenproducent Joy of Visions creërden Landshapes, een collectie kunstzinnige tapijten. Organische vormen, speelse elementen en handwerk vertegenwoordigen landschappen gevormd door vuur, wind en water. Wij spraken met Chiara Di Pinto van Studiopepe en Gilles Vandenbussche van JoV over hun samenwerking.

Waarom hebben jullie de handen in elkaar geslagen?

Gilles Vandenbussche: 'We misten bij JoV een soort ambiance in onze producten en in ons bedrijf. Al snel viel ons oog op Studiopepe, dat vaak samenwerkt met andere high-end merken in onze branche.'

Chiara Di Pinto: 'We hebben inderdaad al andere collecties tapijten. We werken er graag mee omdat we onze verbeelding de vrije loop kunnen laten. Wat ons het meest aantrok in JoV was de kwaliteit van de producten en de ambacht van het bedrijf. Alleen ontbrak het bredere verhaal nog. We staken onze koppen bij elkaar om JoV een transformatie te geven.'

Vandenbussche: 'Journey of Visions was een idee van Studiopepe. Het vertelt het verhaal van ons bedrijf en onze visie. De tapijten van Landshapes belichamen dit helemaal.'

Zijn de designs gebaseerd op een concreet landschap of op algemene natuurtaferelen?

Di Pinto: 'Landschappen die gevormd werden door krachtige natuurverschijnselen zoals vuur, water en wind spreken tot onze verbeelding en vormen het uitgangspunt voor de ontwerpen. Oorspronkelijk baseerden we ons op beelden van bepaalde plaatsen, maar uiteindelijk vormden we een synthese van soorten landschappen. Landshapes brengt bergketens, bergen en verschillende vergezichten op een abstracte manier samen.'

Vandenbussche: 'We maken alles met de hand en gebruiken alleen maar natuurlijke stoffen. We ontwerpen ook buitentapijten, dan is het belangrijk om geen polyester of andere synthetische materialen te gebruiken. Dat de collectie zo organisch is, past mooi bij deze visie.'

© JoVxStudiopepe

Met de tapijten wordt veel geëxperimenteerd: het zijn combinaties van verschillende texturen, kleurrijke franjes en messing schijven die het geheel bij elkaar houden. Wat is het idee achter de koperen schijven?

Di Pinto: 'De schijven zijn gelinkt aan de natuur. Het is een subtiele knipoog naar het metaal in onze bodem, dat is ontstaan door een proces waarin vuur, wind en water een rol spelen. We wilden een extra decoratief en grafisch detail toevoegen en het koperen plaatje vat het thema van Landshapes samen. Het verbindt eigenlijk alle elementen.'

Welk tapijt is jullie persoonlijke favoriet?

Di Pinto: 'Als ik een tapijt zou moeten kiezen voor in mijn eigen huis bijvoorbeeld, ga ik voor Misia. Volgens mij is dit het meest complete tapijt in termen van kleuren, vormen en materialen. Het speelse effect van de franjes spreekt me ook aan.'

Vandenbussche: 'Ik vind ze alle zeven prachtig, ik ga dus niet kiezen. Ze passen in elk interieur, in elke stijl. Uiteindelijk is elk tapijt een variatie van hetzelfde concept. Ik zou ze allemaal in huis willen.'

