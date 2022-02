Wie staart zich niet af en toe blind op prachtige designinterieurs die de revue passeren? Hun eigenaars deden er meestal jaren over om al die mooie spullen te verzamelen. Maar wachten hoeft niet meer. En dat is goed voor de planeet.

'Eigenlijk doen we het al met de muren om ons heen: we betalen elke maand een som geld om een plek te huren of af te betalen. Waarom zouden we dan niet hetzelfde doen met de spullen die we dagelijks binnen die vier muren gebruiken?' Het is een pertinente vraag die Audrey Joris en Augustin Bown - beiden 28 - zich een paar jaar geleden stelden. Vandaag staan ze aan het hoofd van AFC Collection, het bedrijf waarmee ze totaalinterieurs leasen. Aanvankelijk ging het enkel om vintage meubelen die ze her en der opkochten en verhuurden. Vandaag werken ze, naast hun eigen collectie, met een veertigtal merken als Gubi, FermLiving, &tradition, de Belgische Armand & Francine en Valerie Objects. Het concept is simpel: in plaats van een eeuwigheid te moeten sparen of ineens een gigantische som te moeten ophoesten om te kunnen wonen in het interieur van je dromen, betaal je maandelijks een stukje af gedurende een periode van vijf jaar. Net zoals bij een auto. Lange tijd was het leasen van een wagen enkel voorbehouden aan zelfstandigen en bedrijven, maar stilaan vinden particulieren ook hun weg naar de formule. Buy now, pay later waarbij je ten volle gebruik ...

'Eigenlijk doen we het al met de muren om ons heen: we betalen elke maand een som geld om een plek te huren of af te betalen. Waarom zouden we dan niet hetzelfde doen met de spullen die we dagelijks binnen die vier muren gebruiken?' Het is een pertinente vraag die Audrey Joris en Augustin Bown - beiden 28 - zich een paar jaar geleden stelden. Vandaag staan ze aan het hoofd van AFC Collection, het bedrijf waarmee ze totaalinterieurs leasen. Aanvankelijk ging het enkel om vintage meubelen die ze her en der opkochten en verhuurden. Vandaag werken ze, naast hun eigen collectie, met een veertigtal merken als Gubi, FermLiving, &tradition, de Belgische Armand & Francine en Valerie Objects. Het concept is simpel: in plaats van een eeuwigheid te moeten sparen of ineens een gigantische som te moeten ophoesten om te kunnen wonen in het interieur van je dromen, betaal je maandelijks een stukje af gedurende een periode van vijf jaar. Net zoals bij een auto. Lange tijd was het leasen van een wagen enkel voorbehouden aan zelfstandigen en bedrijven, maar stilaan vinden particulieren ook hun weg naar de formule. Buy now, pay later waarbij je ten volle gebruik maakt van goederen die pas over een bepaalde tijd of misschien zelfs nooit je eigendom zullen zijn, omdat je ze op termijn inwisselt. In de Verenigde Staten meldt Forbes een ware boom van bedrijven die designmeubelen verhuren. En dit in de voetsporen van Feather en Fernish, die het pad als eersten hebben geëffend voor particulieren. In volle pandemie-uitbraak lanceerden de Franse vijftigers Françoise Novel en Franck Mallez Yourse, een platform waar je iconen van Cassina, Artemide, deSede of Vitra kunt vinden, ontworpen door Charlotte Perriand, Eames, Patricia Urquiola of Pierro Lissoni. Ben je na twee jaar je thuiswerkplek grondig beu? Dan kun je voor de volgende jaren bij hen voor minder dan vijftig euro per maand aan een bureau van Jean Prouvé of Marcel Breuer werken met een .04 of .05 van Maarten Van Severen onder je kont. Helaas levert Yourse nog niet in België, maar het bedrijf heeft wel plannen om internationaler te werken in de nabije toekomst. Hier kreeg AFC Collection eind 2021 dan weer het gezelschap van Live Light, een spin-off van het Belgische meubelmerk Ethnicraft. Het bedrijf heeft een catalogus van zo'n zeshonderd verschillende producten waaruit je kunt kiezen en belooft een maandelijkse toevoeging. Sinds de lancering vonden al meer dan vierduizend Ethnicraft-producten een thuis op afbetaling via het platform. Op zijn beurt verdubbelde AFC Collection z'n omzet in- twee jaar tijd. Omdat het zo aanslaat, plannen Audrey en Augustin na Brussel ook een tweede showroom in Antwerpen dit jaar. Het concept furniture as a service beleeft een momentum, voornamelijk dankzij de leeftijdsgroep tussen 25 en 45 jaar. Het profiel gaat van jonge starters die hotel mama verlaten tot mensen die aan coliving of cohousing doen, tweedeverblijvers, scheidende koppels en designliefhebbers die graag eens van interieur veranderen of uit dwingende noodzaak naar de dienst grijpen. Zo kreeg Fernish tussen maart en mei 2020 maar liefst driehonderd procent meer vraag naar thuiskantoormeubelen. Maar ook urban nomads of expats die een tijdelijk verblijf nodig hebben vallen erop terug. Zoals Alexander (32), die terug in Kortrijk is beland na tien jaar in Jakarta, New York en Miami te hebben gewoond. 'Ik werk voor een techbedrijf in San Francisco. Op afstand werken is geen probleem, maar ik heb nog geen idee hoelang ik hier zal blijven. Intussen lease ik meubelen via Live Light met de optie om na zes maanden te verlengen. Beslis ik te blijven, dan kan ik de meubelen verder al hurend aankopen. Trek ik toch opnieuw naar het buitenland, dan neemt Live Light de meubelen terug, herstelt ze en geeft ze een tweede leven bij iemand anders.' Het duurzame karakter is wat alle bovengenoemde platformen als verkoopargument opwerpen, of ze nu een circulaire service aanbieden of niet. Ze willen vooral een alternatief bieden voor fast furniture, kwalitatief minderwaardige deco-objecten die je even snel koopt als loost. Volgens het EEB (European Environmental Bureau) wordt in Europa elk jaar tien miljoen ton meubilair op de markt gebracht. Ongeveer dezelfde hoeveelheid wordt door bedrijven en consumenten weggegooid, waarvan het grootste deel op een stortplaats belandt of verbrand wordt. Nog geen tien procent wordt gerecycleerd. 'Door je meubelen te leasen, hoef je je niet tevreden te stellen met inferieure producten die op dat moment wel binnen je budget passen, maar niet duurzaam zijn', meent Audrey Joris van AFC Collection. 'Je kunt in degelijke meubelen investeren die makkelijk vijftien jaar meegaan en je wooncomfort aanzienlijk vergroten, zonder dat je je een tijdlang andere dingen zoals restaurants of reizen moet ontzeggen. Win-win, toch?'