De hobbykok kruidde zijn extra thuistijd het voorbije jaar met meer kookexperimenten en kreeg daardoor grotere culinaire ambities. De keukensector speelt hier handig op in en komt met fijne hightech ontwikkelingen. Een overzicht van de zes opvallendste keukentrends.

Trend 1: werkblad wordt workstation

Werkbladen integreren vaker handige keukentools - snijplanken, afdruiprekjes, vergiet... - om op die manier snel en praktisch te kunnen werken. In 2020 werd de Andy Chef van Franke bekroond tot Keukeninnovatie van het Jaar. Deze compacte designerset bestaat uit een roestvrijstalen afdruipbakje, een snijplank in notenhout en een koksmes.

Hoewel marmer populair blijft in de keuken, gaat er ook heel wat aandacht naar esthetische oppervlakken die tegelijk tegen een stootje kunnen. 1-- Het roestvrijstalen werkblad, een materiaal dat uitzonderlijk goed bestand is tegen hitte en kou, erg hygiënisch is en daarom standaard is in de grootkeuken, zie je steeds vaker opduiken in de huissfeer. In de nieuwe Italia-keuken van Arclinea contrasteert het onverwoestbare staal mooi met walnoot. 2-- Dekton van Cosentino is een innovatief, slijtvast materiaal dat bestaat uit een mix van grondstoffen die ook gebruikt worden om glas en porselein te produceren. Klinkt fragiel, toch is het uiterst krasbestendig. Bovendien mogen hete potten en pannen rechtstreeks op het oppervlak geplaatst worden. Ook de vlekbestendigheid is een stressfactor minder in de keuken. In de keuken van de toekomst worden tal van slimme functies, intelligente software en gebruiksvriendelijke interfaces geïntegreerd. 1-- De W11-toestellen van Whirlpool beschikken over de 6th Sense-technologie. Een ovengerecht in gedachten? De oven stelt automatisch de parameters in en regelt het volledige bereidingsproces, kookwijze, temperatuur en tijd - met een laag energieverbruik. W11-ovens bevatten tot 100 kookcombinaties, bovendien wordt er bij je oven een geïntegreerde kookassistent geleverd die je stap voor stap helpt. 2-- De grote kookplaat met flexibele kookzones hoort sowieso in elke toekomstgerichte keuken. Met flexinductie kun je je potten en pannen van eender welke afmeting op elke gewenste plek zetten. Bij de N90 van Neff kunnen de verschillende kookzones zelfs tot één grote kookzone samengevoegd worden. 3-- Kvik valt voor de Siemens Home Connect-toestellen, waarbij je huishouden in één app gecentraliseerd wordt. Zo geven camera's een overzicht van wat er allemaal in je koelkast staat, zodat je eender waar een snelle blik kunt werpen op de inhoud. Ook een koffieplaylist behoort tot de opties, waardoor je machine automatisch de favoriete koffie van je gasten serveert. 4-- Uittrekbaar, zwenkbaar, automatisch: de kraan van de chef is erg gegeerd in de privékeuken en bevat steeds meer multifunctionele features. Bij Grohe haalde de SmartControl-keukenkraan in 2020 heel wat prijzen binnen. 'Met dit ontwerp hebben we de keukenkraan opnieuw uitgevonden', aldus Patrick Speck van Grohe. 'De vorm is tot het absolute minimum gereduceerd. In plaats van een hendel heeft deze kraan een intuïtieve duw- en draaibediening. Een intelligente knop aan de bovenkant zorgt voor een compleet nieuwe gebruikersinterface. Met een druk erop start je de watertoevoer, maar ook met je elleboog of pols lukt dit moeiteloos. Een waterbesparende eco-jet of een krachtige straal, dat bepaal je door aan de knop te draaien.' 5-- 'Voor generatie Y en Z primeert de beleving. Individueel design, inclusief expressieve materialen en verrassende kleuraccenten, worden belangrijker dan ooit', aldus Nicole Hastinckx, Sales Director en Country Manager van SieMatic België. En dus zal het Duitse SieMatic dit jaar extra focussen op een jongere doelgroep. De keukenfabrikant won recent maar liefst vier awards - waaronder de Red Dot Design Award 2020 en de IF Design Award 2020 - voor de SLX, hun handvatvrije keukenconcept. Met zijn ranke maatvoering lijkt het keukenblad visueel te zweven. Bovendien is het geïntegreerde ledlicht individueel regelbaar op het vlak van temperatuur en sterkte, waardoor je je eigen sfeer creëert. 120 cm, zo groot is de Panorama 120, een luxueuze uitgave van de meermaals bekroonde Panorama-kookplaat van Novy. Extra veel ruimte dus inclusief vijf kookzones, bovendien verschijnt en verdwijnt de geïntegreerde afzuigtoren tijdens het koken. Echte topchefs laten zich omringen door managers van vlees en bloed. De hobbykok verzamelt ze in zijn broekzak. 1 --Hansgrohe zet een watermanager in je keuken: Pontos monitort permanent de waterstroom in je woning. Het systeem bestaat uit een watersensor en een centrale eenheid. Wordt er een potentieel waterlek onder bijvoorbeeld je spoelbak gedetecteerd, dan sluit het duo de watertoevoer af en krijg je pushberichten via de app. 2 --Naast zonwering, muziek of extra ventilatiekracht regelt het huisautomatiseringssysteem Niko Home Control ook de juiste sfeerverlichting tijdens je etentje. Je hoeft geen muren op te breken om deze sfeermanager in huis te halen, maar vervangt gewoon de schakelaars en stopcontacten door de slimme varianten. Die staan in verbinding met een centrale hub geconnecteerd met de app op je smartphone. De populariteit van ingebouwde gastronomische accessoires, zoals een wijnkast of koffiemachine, boomt. Ze maken discreet deel uit van de complete keukeninrichting, zoals bij Kvik.