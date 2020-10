De Gentse Sep Verboom mag zich Designer van het jaar 2020 noemen, een titel die voor de vijftiende keer wordt toegekend door Knack Weekend en de Biennale Interieur.

Voor het vijftiende jaar op rij gingen Knack Weekend en de Biennale Interieur op zoek naar opmerkelijk designtalent in eigen land. Dit jaar sprong de 30-jarige Gentenaar Sep Verboom in het oog. Met Livable.world lanceert hij deze week een platform waarmee hij collega-ontwerpers uitnodigt om samen op zoek te gaan naar antwoorden op sociale en ecologische vraagstukken in de maatschappij.

Het platform is bedoeld om talent te verenigen en de krachten te bundelen. 'Ik geloof heel sterk in samenwerken. Het hoeft niet allemaal om mij te draaien. Door mensen te betrekken en sterktes te combineren, raak je veel verder dan als je in je eentje in je atelier werkt', klinkt het.

De motivatie van de jury, bestaande uit de Biennale Interieur, CID Grand Hornu, Designmuseum Gent, Knack Weekend en Weekend Le Vif, klonk dan ook unaniem: 'In een bijzonder en cruciaal jaar als 2020 belichaamt ontwerper Sep Verboom het belang van maatschappelijk geëngageerde ontwerpers. Zijn jonge oeuvre ademt niet alleen zijn sociaal betrokken karakter, het omvat ook het streven naar een schonere wereld in de breedste zin van het woord. Duurzaam en collectief, samengebonden met een restje rotan.'

Lees hier het volledige interview met Sep Verboom.

