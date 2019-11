Een Engelse cottage in Deurle, waarin een ongeziene collectie moderne designmeubelen is neergepoot. Welkom ten huize Boxy, waar het woord eigenaardig een nieuwe invulling krijgt.

De woorden Villa Rustoord prijken op de gevel van de Engelse cottage, maar het is eerder een gezellige chaos die ten huize Boxy heerst. Schapenhuiden worden binnengebracht, andere weer ingeladen om een kilometer verderop in het atelier te worden afgezet. Het is druk, want de met de hand genaaide tapijten van Carine Boxy zijn bijzonder in trek.

...