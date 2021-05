Een van de grootste brocantemarkten van ons land, in Temploux bij Namen, is voor het tweede jaar op rij geannuleerd. Dat melden de organisatoren.

Normaal zou de rommelmarkt, één van de grootste van het land, in augustus doorgaan. Maar door de coronapandemie is de editie dit jaar, net als vorig jaar, afgelast. Er is nog te veel onduidelijkheid over het organiseren van grote evenementen, klinkt het.

Een volgende editie zou wel doorgaan op 20 en 21 augustus 2022. Op vorige edities kwamen meer dan 100.000 bezoekers af.

Normaal zou de rommelmarkt, één van de grootste van het land, in augustus doorgaan. Maar door de coronapandemie is de editie dit jaar, net als vorig jaar, afgelast. Er is nog te veel onduidelijkheid over het organiseren van grote evenementen, klinkt het. Een volgende editie zou wel doorgaan op 20 en 21 augustus 2022. Op vorige edities kwamen meer dan 100.000 bezoekers af.