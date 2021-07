In het weekend van 16 tot 18 juli organiseert PUP een plantenpop-up in de Waagnatie in Antwerpen. De loods wordt omgetoverd tot een urban jungle met meer dan 350 plantensoorten, van de welgeliefde, klassieke Monsteraplant tot de zeldzame Monstera Adansonii.

Plantenliefhebbers kunnen binnenkort hun hart ophalen in de Antwerpse Waagnatie, want van vrijdag 16 juli tot zondag 18 juli wordt ze getransformeerd tot een ware stadsjungle. Het reizende pop-up concept van PUP - acroniem voor Plezante en Uitzonderlijke Planten - strijkt er neer na geslaagde edities in Gent, Brussel en Leuven. Deze zomer vind je in de loods aan de Rijnkaai meer dan 350 plantensoorten, van klassiekers als philodendrons en calathea's tot minder bekende, nieuwe soorten. De plantjes staan overzichtelijk geordend en zijn voorzien van een uitleg over de juiste verzorging. Je kan natuurlijk ook het team van PUP aanklampen voor raad over je huidige of toekomstige groene kroost.

PUP gaat steeds op zoek naar nieuwigheden in het kwekerslandschap, waardoor ze hun bezoekers kunnen verrassen met bijzondere plantensoorten. Het aanbod is bovendien voor 66 procent afkomstig van Belgische teelt. Een goede relatie met de kwekers staat daarbij centraal: "Voor PUP is het belangrijk dat we weten waar onze plantjes vandaan komen", klinkt het. De planten worden vlak voor de pop-up rechtstreeks bij de kwekers opgehaald, zodat ze kersvers zijn wanneer bezoekers ze mee naar huis nemen.

De organisators van PUP, zelf jonge 'plantenouders', richten zich op mede-millenials met groene vingers. Een bezoek aan de plantenpop-up is dan ook een uitstap op zich. Je kan je er vergapen aan al het groens en achteraf je honger of dorst stillen bij zomerbar Bocadero. Leuk weetje: de zeldzame variant van de Monstera Adansonii, die eerder al over de toonbank ging voor 1700 (!) euro, zal ook hier te bezichtigen zijn.

De pop-up vindt plaats in de Waagnatie in Antwerpen, op Rijnkaai 150. Inschrijven is niet nodig, het pand is groot genoeg om alles veilig te laten verlopen.

