La Caleta in Tenerife is sinds 2018 een spectaculair aparthotel rijker. Het penthouse met een terras zo groot als vier tennisvelden werd onder handen genomen door Kempenaars Bart Lodewyckx en Lou Vanhees.

Een terras van dit kaliber kun je niet gewoon opvullen met honderd salonnetjes', lacht Bart Lodewyckx, die samen met partner Lou Vanhees de hoog aangeprezen designboetiek Balo in Mol leidt. Negen jaar geleden rolden ze uit passie het interieurvak in. Intussen zijn ze bedreven in prestigieuze inrichtingsprojecten. Een ervan werd vorig jaar eerst in dit blad en daarna zonder veel pr-poeha internationaal opgepikt: de aankleding van de Seven Sins, een superjacht van maar liefst 52 meter lang en vier verdiepingen hoog. Goed voor een award voor Best Interior Design for Super Yachts 2017 op de internationale botenshows in Cannes en Monaco, wat Balo nog dieper in de internationale jetset katapulteerde.

...