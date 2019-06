Op deze workshop zet je recupmateriaal om in kinderspullen

Jeanne Vancraenenbroeck Medewerker Weekend.be

Kinderspeelgoed wordt vaak maar een paar maanden gebruikt en belandt al snel bij het huisvuil, terwijl het nog in perfecte staat is. 'Leftover Hackaton' is een evenement waar designers, mama's en papa's samenkomen om hier een oplossing voor te vinden.

Kinderspullen uit gerecycleerd materiaal © Leftover Hackaton

Op woensdag 19 juni kan je in Antwerpen terecht voor een namiddag brainstormen, testen, en creëren. 'Leftover Hackaton' is een initiatief van het project Waste_full, dat steun biedt aan beginnende ondernemers die graag milieuvriendelijke producten voor kinderen en ouders op de markt willen brengen. Op deze namiddag worden prototypes van speelgoed uit recupmaterialen tentoongesteld en getest. Deelnemers kunnen er brainstormen over leftover design en mogen zelf nieuwe prototypes ontwerpen uit de aanwezige overschotten textiel, hout, karton... Het doel van Waste_full is om de ecologische voetafdruk van ouders en kinderen te verkleinen. Van speeltipi uit gebruikte linnen tot gezinsplanner uit misprints van de drukkerij: zo kan het anders. En misschien vind je zelf wel het nieuwe milieuvriendelijke kindermeubilair uit. Praktisch: De facebook pagina van het evenement Lees ook: Deze drie festivals zetten duurzame gastronomie op het menu

