Op de tast: aan deze texturen moet je voelen

1. Glassculptuur in ultramarijnblauw, Karta-collectie van Iittala. 2. 'MASSE' - 2021- houten kruk - Charlotte Jonckheer beide via Atelier Ecru. 3. How I Got Over - stool 004 \/ 2021 - Middernacht & Alexander. 4. Pressure Vase, gechromeerd staal, Tim Teven