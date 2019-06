Vijf bekende winkels hebben geheel overwacht hun sluiting aangekondigd via het etalageraam. Voorbijgangers trokken grote ogen, op sociale media was de verbazing groot. Nu blijkt dat de zogenaamde sluitingen deel uitmaken van de Winkelhier'-campagne van ondernemersorganisatie UNIZO.

Met de boodschap 'Wij stoppen. Bedankt voor alle jaren.' maakten La Bottega in Hasselt, Slagerij Rondou in Leuven, Bakkerij Goossens in Antwerpen, boekhandel Paard Van Troje in Gent en Brooklyn in Kortrijk hun klanten wijs dat ze de boeken sluiten. Later kreeg de aankondiging nog een aanvullign: 'Wij stoppen nog lang niet. Bedankt voor alle jaren dat jij al winkelhiert. Koop bewust bij ondernemers van hier.'

UNIZO wil ons doen beseffen dat de aanwezigheid van lokale winkels niet vanzelfsprekend is. 'Met de aankondigingen willen we een schokeffect teweegbrengen bij de voorbijkomende consumenten,' zegt Mien Gillis, UNIZO-retailexpert. 'We zullen allemaal samen opnieuw meer moeten "winkelhieren". Of anders gezegd: bij winkels van hier kopen, in fysieke winkels en online. Zolang het maar om winkels gaat die hier gevestigd zijn en hier iets teruggeven aan onze samenleving. Want wat je hier uitgeeft, krijg je terug,' klinkt het bij UNIZO.

Consument draagt verantwoordelijkheid

Steeds meer handelaars houden het voor bekeken en panden blijven leegstaan. 'Wat we als consumenten te weinig beseffen, is dat we zelf mee de oorzaak zijn van die evolutie. Dat we meer online kopen is op zich niet het probleem. Wel het gemak waarmee we dat op grote schaal in het buitenland doen,' zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Dat geld verdwijnt namelijk naar de buitenland en keert niet terug.

Meer dan 50 procent van de onlineaankopen zijn buitenlands. Op die manier verdwijnt er jaarlijks acht miljard euro. 'Zo ondergraven we onze eigen welvaart', laat Van Assche weten. Volgens UNIZO kunnen Belgische gezinnen 1.785 extra jobs creëren door per jaar 100 euro extra uit te geven in Belgische winkels, online of fysiek.