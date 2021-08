Gebrek aan inspiratie of nood aan wat dagdromen? Knack Weekend dook in de archieven en verzamelde een resem interieurparels. Deze week: thuiskantoren die zin geven om er weer volop in te vliegen.

Helemaal Japandi

...

Helemaal JapandiEen bureau geïnspireerd door Japanse ryokans. Hier is geen sprake van rijstpapieren schuifwanden, wel van reguliere wanden die opgedeeld werden met houten latten. De glazen nis met zicht op de traphal is de favoriete leesplek van de bewoners. Uit de kastDe Franse binnenhuisarchitecte Marianne Evennou - de Koningin der Kleine Ruimtes - staat bekend om de manier waarop ze elke vierkante centimeter in een huis weet te gebruiken. In deze Parijse microflat integreerde ze een werkruimte in de slaapkamer.Half verzonken is half gewonnenArchitecten Francesca Bonne en Veerle Van de Walle - samen Altu - voegden een half verzonken volume toe aan een oude bungalow waarin deze bureauhoek werd ondergebracht. Je waant je er meteen in het Californië van Schindler, Koenig en Neutra.Interne zakenVia een wandkast loop je vanuit de 17de eeuwse leefruimte van deze woning naar de traphal. Atelier Vens Vanbelle voorzag er ruimte voor een klein werkstation dat via een binnenraam zicht heeft op de lichtrijke traphal. Kleur en ordeHaar winkel is een begrip onder vintagefans, haar zin voor kleur alom geprezen. De bureauhoek van Paulette Van Hacht bestaat uit vintage trouvailles op een achtergrond in ossenbloedrode kalkverf. De blauwe betonsculptuur komt van Jef Meyer. Chief executive woonkamerIn Kortrijk gaf Patrick Six een eigentijdse uitstraling aan het oud landhuis dat hij zelf bewoont. In de woonkamer maakte hij plaats voor een bureauhoek. De tafel is omringd met Diamondstoelen van Bertoia en een EA101 van Eames. Het wandrek van staal en marmer ontwierp Patrick Six zelf. HoekvisieEen bureautafel hoeft niet altijd midden in de kamer te worden neergepoot, dit bewijst Serge Anton met glans in zijn vakantieverblijf in de Ardennen.