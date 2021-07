Gebrek aan inspiratie of nood aan wat dagdromen? Knack Weekend dook in de archieven en verzamelde een resem interieurparels. Deze week: slaapkamers met hoge droomfactor en grote kans op een uitstekend ochtendhumeur.

Prinses op de erwt

Ten huize Boxy in Deurle werd een ongeziene collectie designmeubelen neergepoot. In de slaapkamer wordt het sprookje van de prinses op de erwt realiteit in een bed van de Nederlandse ontwerper Richard Hutten. Het tapijt is een creatie van Carine Boxy zelf.Om de kleine oppervlakte van haar slaapkamer visueel te vergroten paste architecte Karen Seykens een eenvoudige truc toe: de vloer laten overlopen in de omkasting van het bed.In de slaapkamer van de bezielster van de Antwerpse vintagewinkel Paulette in 't Stad wordt de toon gezet door bijeengesnuisterd antiek en familiestukken, zoals het Italiaans kamerscherm. Het kleurenpalet is geïnspireerd door oude interieurmagazines.Het lage bed met zwevende boord in eikenhout is een ontwerp van AE Studio. Het werd op maat getekend - twee meter vijftig breed - om in het grid van de muur te passen en de slaapkamer licht en luchtig te houden.De bewoners van deze bungalow aan de Dijle slapen uit in een bed van Marina Bautier, waar boven een wandtapijt hangt van Natalia Vico voor Slowdown Studio. De gordijnen zijn van Nathalie Van der Massen.Koen Keppens en Eef Rombaut lieten hun woning uit 1969 volledig in zijn jus. Ook in de slaapkamer, waar de stoffen wandpanelen onaangeroerd bleven. Het bed is trouwens ook een seventiesontwerp: de Auronde van Auping werd in 1973 getekend door Frans de la Haye.De Britse modeontwerper Neil Barrett is gefascineerd door texturen, maar ook door dieren, insecten en vogels. Het beddenhoofd uit één van zijn gastenkamers is gemaakt van een oude kast die hij in Piemonte kocht. De beddensprei is van geitenhaar, de fauteuil is een erfstuk van zijn overgrootmoeder.