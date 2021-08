Gebrek aan inspiratie of nood aan wat dagdromen? Knack Weekend dook in de archieven en verzamelde een resem interieurparels. Deze week: woonkamers die de eigenwijze visie van hun bewoners illustreren.

Zoals in New YorkInterieurontwerper Joris van Apers ziet zijn eigen woning als een lab. Wat hem intrigeert test hij eerst thuis uit, zoals het plafond. Het is een replica uit het Gramercy Park Hotel in New York. Boven de openhaard in leisteen hangen twee werken van Michel Mouffe, de luchter is een Fortuny. De sofa is een eigen ontwerp.Kunst boven allesVoor de eethoek van zijn woonkamer liet vastgoedinvesteerder en kunstverzamelaar Hubert Bonnet een fresco van Sol LeWitt uit 1986 uitvoeren. Met andere woorden kocht hij een certificaat om de muurschildering eenmalig te laten realiseren in zijn woning in Knokke. Mocht hij zijn woning ooit willen verkopen dan moet het fresco verdwijnen onder een laag witte verf.WoonserreHet woonatelier van kunstenaar Thomas Lerooy bestaat uit een glazen serre die onder de betonnen structuur van een garage werd geschoven, een ontwerp van OFFICE KGDVS. Binnenin staan nog kubussen van glas die af en toe van functie veranderen. De woonkamer wordt gastenkamer en vice versa. Dat schept vrijheid en maakt verandering mogelijk, aldus Lerooy.Ogen te kortEen muur vol kunst, dat aan de vertrekken van een Venetiaans paleis doen denken. Dat is wat interieurontwerper Nicolas Gazeau wou bekomen in zijn huurwoning in Montmartre. Daar kwamen de nodige voorbereidingen aan te pas. Hij schetste de compositie vooraf, nadat het twee meter hoge beeld hem kopzorgen bezorgde.Brutaal delicaatDe betonnen vloeren, bekiste plafonds en gekalkte wanden zorgen voor een delicate brutalistische uitstraling voor deze woonkamer. Het idee voor deze bijzondere nieuwbouw in de Kempen ontstond nadat de architecten Bart Lens en Thijs Prinsen India doorkruisten en de bewoners naar Marokko reisden.KinderspelDe natuur loopt dwars doorheen de houten casestudywoning van David D'Hulst en Annemie Lathouwers (Studio Ambacht). Natuurlijke materialen voor buiten - waaronder kleiklinkers en hout - halen ze zonder scrupules naar binnen. Net als de schommel van de kinderen.