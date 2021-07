Gebrek aan inspiratie of nood aan wat dagdromen? Knack Weekend dook in de archieven en verzamelde een resem interieurparels. Deze week: badkamers waar je ochtendroutine eindeloos mag uitlopen.

Beam me up, Scotty

Beam me up, ScottyEen sixties badkamer die er geen is. Altu creëerde deze nieuwbouw badkamer met diepblauwe tegels en lichtkoepel in de jarenzestigbungalow van een koppel estheten. Zij baden 's nachts met zicht op de sterrenhemel.Tête à tête aan de wastafelVisuele rust vormt de rode draad doorheen deze woning. Architect Hans Verstuyft ontwierp daarom een ronde gestyleerde wastafel in een badkamer die voor de rest achter kasten verdwijnt.Roze MosaVoor haar eigen badkamer met open inloopdouche koos interieurarchitecte Kim Verbist voor roze Nederlandse Mosa-tegels. De wastafels van Alape zijn van plaatstaal, de lampen van Zangra.Om ter strakstOlivier en Hélène Lempereur ontwierpen een museale badkamer voor een koppel ondernemers dat Brussel inruilde voor Knokke.Art re-nouveauIn Londen koos Luke Chandresinghe van Undercover voor onyx om van een kleine ruimte een luxueuze art nouveau badkamer te maken. De flinterdunne, gelamineerde onyxpanelen worden samengehouden door een bronzen raamwerk. Omdat het daglicht niet voldeed om het gewenste effect te bekomen, werden de onyxpanelen aan achterzijde extra verlicht.Bosbad in huisAan de oevers van de Ourthe, in Houffalize, vind je Les Cabanes de Rensiwez. Op het domein, pal in het natuurreservaat Deux Ourthes, vind je een dertigtal hutten waar je kunt verblijven. De houten badkuip en wilgen hemel zorgen voor een instant cabin gevoel, ook als je ver weg van het bos woont.Uit de oude doosBij de uitbreiding van een boerderij in Ninove schoven Objekt Architecten een nieuw volume in het bestaand gebouw. Geen vierkant deze keer, maar een parallellogram. Zo ontstond een driehoekig leitmotiev doorheen de woning, inclusief deze piramidale inloopdouche.