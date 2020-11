25 jaar na gebroken wit worden 'off-blacks' een hit als interieurtint. Wordt nearly black het nieuwe greige? Wanneer wordt dat gothic palet sexy? En hoe gebruik je die vijftig tinten zwart slim?

Zwarttinten sluipen stilaan de interieurwereld binnen. 'Off-blacks' worden ze genoemd, naar analogie met 'off-whites': de 'gebroken witten' die zo'n 25 jaar geleden de interieurwereld domineerden. Na roomwit, eierschaal, schelpwit, marmer en andere witachtigen komt daar nu de familie van de off-blacks bij: de gebroken-zwartvarianten. Pikzwart zijn ze nooit, ze hebben altijd een milde ondertoon van een andere kleur. Grijs bijvoorbeeld, maar ook bruin, blauw, rood of zelfs groen. Dat maakt ze flatterender om te combineren dan puur zwart. 'Soms zie je het verschil pas als je off-black naast zuiver zwart houdt, maar de juiste nuance kiezen is wel belangrijk', zegt Geert Ostyn van high-end maatwerkbedrijf Obumex. 'Antraciet, grafiet, nearly black: dat zijn tinten die we in ons stalengamma hebben. We werken graag met zulke niet-definieerbare kleuren, omdat ze zo elegant en neutraal zijn. Ze zijn tijdloos en toch bij de tijd. Ik vind ze heel geschikt voor bijvoorbeeld een keuken, een fumoir, een homecinema, een mannelijk bureau of een intiemere ruimte in huis.'

...

Zwarttinten sluipen stilaan de interieurwereld binnen. 'Off-blacks' worden ze genoemd, naar analogie met 'off-whites': de 'gebroken witten' die zo'n 25 jaar geleden de interieurwereld domineerden. Na roomwit, eierschaal, schelpwit, marmer en andere witachtigen komt daar nu de familie van de off-blacks bij: de gebroken-zwartvarianten. Pikzwart zijn ze nooit, ze hebben altijd een milde ondertoon van een andere kleur. Grijs bijvoorbeeld, maar ook bruin, blauw, rood of zelfs groen. Dat maakt ze flatterender om te combineren dan puur zwart. 'Soms zie je het verschil pas als je off-black naast zuiver zwart houdt, maar de juiste nuance kiezen is wel belangrijk', zegt Geert Ostyn van high-end maatwerkbedrijf Obumex. 'Antraciet, grafiet, nearly black: dat zijn tinten die we in ons stalengamma hebben. We werken graag met zulke niet-definieerbare kleuren, omdat ze zo elegant en neutraal zijn. Ze zijn tijdloos en toch bij de tijd. Ik vind ze heel geschikt voor bijvoorbeeld een keuken, een fumoir, een homecinema, een mannelijk bureau of een intiemere ruimte in huis.' Derek Van Heurck, de zoon van Patrick 'Bellerose' Van Heurck, verfde er zelfs zijn living, gang, keuken, slaapkamer én badkamer mee. Hij koos een zwarttint met een donkergroene ondertoon. 'Ik wilde de gezellige, nachtelijke sfeer van een kroeg', zegt hij. 'Dat combineerde ik met zwart kamerbreed tapijt. Ik hou van extremen, ofwel superwit en helder, ofwel helemaal duister en moody.' Ook Christophe Urbain hoef je niet meer te overtuigen. De Gentse smaakmaker gaat bijna altijd compleet in het zwart gekleed. In zijn modeboetiek Rewind had hij lange tijd een corner met alleen maar zwarte mode en dito accessoires. En in zijn designwinkel Atelier Ecru - in de Gentse Burgstraat - is zwart de basso continuo van veel kunst- en deco-objecten. 'Achter de winkel hebben we een appartement, waar een zwarttint de grondtoon is van de badkamer en de slaapkamer', zegt hij. 'We wilden een contrast creëren met de heldere leefruimte. Donkere tinten geven een geborgen gevoel in de slaapkamer, waar je sowieso best niet te veel kleur gebruikt als je een goede nachtrust wilt. In de badkamer werkt het zwart als een aardse, sensuele cocon met een Marokkaanse touch. Zwart hoeft geen doodse kleur te zijn. De zwartvariant die we kozen is niet schreeuwerig, straalt rust uit en combineert perfect met hout of met Belgisch linnen.' De Antwerpse Johan Lenaerts woonde vroeger in een nearly black geschilderde woning. 'Aan de opleiding interieurarchitect zei men weleens dat je zot wordt in een zwart interieur. Maar ik vond die tint net heel rustgevend. We hadden ons geïnspireerd op die donkere kamers uit de renaissance, waar je zo'n prachtig clair-obscureffect hebt. Dat zwart werkte als een perfecte backdrop voor feller gekleurde interieurobjecten. Alles kwam zoveel mooier uit.' Waarom off-blacks uitgerekend nú opduiken? Daar heeft Hilde Francq van trendbureau Francq Colors wel een idee over. 'Voor Generatie Z, de 'zoomers' die volgen op de millennials, is angst een belangrijk thema. Ze hebben depressieve gevoelens over het klimaat en over de economische situatie. Ze vinden niet gemakkelijk werk en hebben vaak een laag loon, terwijl ze opgroeiden in welvaart. Ze beseffen dat ze het wellicht minder goed zullen hebben dan de generaties voor hen. Ze vrezen de toekomst en voelen zich aangetrokken tot alles wat donker en duister is. Horror is bijvoorbeeld momenteel het snelst groeiende filmgenre', analyseert Francq. 'Vertaald naar kleuren zien wij daarom off-blacks een trend worden: donkere gothic tinten, die net geen zwart zijn. Off-blacks zijn rijker en dieper dan het nogal vlakke pure zwart.' Colora heeft al een twintigtal 'kleurrijke' zwarten in hun verfgamma, weet Elien Masschelein, die voor hen de trendcollecties samenstelt. Voor 2021 selecteerde ze enkele zeer donkere tinten. 'Off-blacks met een bruine of rode ondertoon zijn het populairst, door hun warme sfeer. Maar er is ook een duidelijke opgang van groene off-blacks, omdat die hinten naar de natuur. In de trendcollectie zit ook 'almost black': een zwart met asachtige ondertonen geïnspireerd op verkoold hout. Een absoluut trendmateriaal momenteel, kijk ook maar naar houtskool, dat momenteel populair is om kraanwater te zuiveren.' Voor je een pot 'soft black' van Farrow & Ball bestelt of je plafond met een emmer 'black suit' van Colora saust, toch even dit: zwart is een tint met een grote impact. 'Iedere modieuze vrouw weet dat zwart afslankt. Dat geldt ook voor interieurs', zegt architect Pascal François. 'De kleur werkt op twee manieren. Zwarttinten doen een grote ruimte intiemer lijken. En kleine ruimtes lijken groter als je ze zwart schildert. Omdat de grenzen tussen muur en plafond wegvallen, valt het beklemmende gevoel weg. Het verschil tussen dichtbij en veraf wordt flou.' In een privéwoning in Zomergem experimenteerde François nogal extreem met zwarttinten. Maar doordat hij met verschillende materialen werkte - staal, marmer, eik, multiplex, zaagplaten - is het resultaat toch geen 'black box'. 'De textuur van het materiaal bepaalt hoe zwart het eruitziet. Ja, er bestaat wel degelijk donker- en lichtzwart.' 'Zwart is als kleur gemakkelijk toe te passen. Gemakkelijker dan veel mensen misschien denken. Zeker off-blacks, omdat die minder hard aankomen', vertelt Elien Masschelein van Colora. 'Hoe je best zwartvarianten gebruikt, hangt af van de ruimte. Een donker vlak in onze rug geeft een geborgen en beschermd gevoel, noem het een oerinstinct, wat zwart ideaal maakt als beddenhoofd of voor de volledige slaapkamer. Omdat een tv bijna wegvalt tegen een donkere muur is zwart een aanrader voor een tv-hoek. Ook een volledig zwart toilet is populair. En een leuke tip is om je hal volledig zwart te schilderen, inclusief het plafond. Het is een wetenschappelijk onderbouwde truc om de ruimtes erna lichter en ruimer te laten lijken.' Masschelein geeft kleuradvies bij mensen thuis en voelt daar duidelijk een groeiende interesse voor zwart. 'We zien al een tijdje zwarte interieuraccenten, vooral in matgelakt metaal. Denk maar aan raamkozijnen, keuken- en badkamerkranen en in meubels, zoals stoelpootjes. Het is logisch dat die trend zich doorzet in muren. Tegelijk is het een mysterieuze kleur die sommigen nog afschrikt. De associaties bij zwart zijn tegenstrijdig en extreem. Het is stijlvol en sexy, maar ook onheilspellend en vervaarlijk. Toen ik gisteren een off-black suggereerde voor een schouwmantel, zei mijn cliënt: 'Ik durf het niet.' Nochtans had ze zwarte zellige-tegels in haar keuken. Maar voor haar leefruimte vond ze het te beangstigend.' Joa Studholme, kleurcurator bij verffabrikant Farrow & Ball, tipt off-blacks voor donkere ruimtes. 'Omhels de duisternis in plaats van ertegen te vechten. Met andere woorden: schilder alles in een donkere kleur: de muren, het plafond, de deuren, de plinten en een eventuele radiator, zodat die niet opvalt. Je zult zien dat het een gezellige cocon oplevert. En tegen donkere muren komen je meubelen en decoaccessoires ook veel mooier uit dan tegen een witte achtergrond', tipt ze in haar boek How to Decorate. De Britse is een pleitbezorger van off-blacks, omdat die 'mooier en gemakkelijker combineren met andere kleuren, dan puur zwart. Dat is zo intens dat alles ernaast verbleekt.' Ze heeft ook een paar tips voor wie nog wat koudwatervrees heeft bij de gedachte aan een volledig zwarte kamer. 'Breng de donkere kleur onder ooghoogte aan, dan is het effect minder heftig. Bijvoorbeeld door een lambrisering donker te schilderen of een zwarte tafel of een zwart keukeneiland te plaatsen. Alles eromheen zal groter en lichter lijken. Voor wie sfeer belangrijker vindt dan ruimtegevoel zijn off-blacks een absolute winner.'