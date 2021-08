Van vrijdag 27 tot en met zondag 29 augustus is er de pop-up PUP in Hal M op de site van See U in Elsene. Een deel van de voormalige kazerne in Elsene, wordt omgetoverd tot een jungle met meer dan 380 verschillende soorten plantjes.

Op zoek naar een philodendron, calathea of alocasia? Of ben je eerder fan van zeldzame varianten zoals de Monstera Adansonii, die al eerder in ons land over de toonbank ging aan 1.700 euro? Voor ieder wat wils op de site van See U in Elsene.

Het reizende pop-up concept PUP hield eerder edities in Gent, Roeselare, Hasselt en Leuven. Maar volgend weekend zakt PUP af naar Brussel. 'Het grote voordeel van deze kortstondige pop-up is het grote aanbod en de versheid van de plantjes', klinkt het bij de organisatoren. 'We zijn doorgaans op zoek naar nieuwigheden in het kwekerslandschap en halen ze vlak voor de pop-up op in de serres.' De band met de kweker staat dus centraal. De Belgische sierteelt voorziet 66% van het aanbod, waarvan ook een aantal kwekers van tegen Brussel vertegenwoordigd zijn.

De plantjes staan er geordend per juiste standplaats en zijn voorzien met een uitleg over de juiste verzorging. Het team van PUP staat klaar om extra informatie te geven. En wie prangende vragen heeft over zijn groene kamerplant, kan ze ook stellen bij de medewerkers.

Op zoek naar een philodendron, calathea of alocasia? Of ben je eerder fan van zeldzame varianten zoals de Monstera Adansonii, die al eerder in ons land over de toonbank ging aan 1.700 euro? Voor ieder wat wils op de site van See U in Elsene. Het reizende pop-up concept PUP hield eerder edities in Gent, Roeselare, Hasselt en Leuven. Maar volgend weekend zakt PUP af naar Brussel. 'Het grote voordeel van deze kortstondige pop-up is het grote aanbod en de versheid van de plantjes', klinkt het bij de organisatoren. 'We zijn doorgaans op zoek naar nieuwigheden in het kwekerslandschap en halen ze vlak voor de pop-up op in de serres.' De band met de kweker staat dus centraal. De Belgische sierteelt voorziet 66% van het aanbod, waarvan ook een aantal kwekers van tegen Brussel vertegenwoordigd zijn. De plantjes staan er geordend per juiste standplaats en zijn voorzien met een uitleg over de juiste verzorging. Het team van PUP staat klaar om extra informatie te geven. En wie prangende vragen heeft over zijn groene kamerplant, kan ze ook stellen bij de medewerkers.