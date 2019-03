Nadège Vanhée-Cybulski, artistiek directeur bij Hermès: 'Ik moest en zou in Antwerpen studeren'

Afspraak in Parijs, rue du Faubourg Saint-Honoré, nummer 24. Hier huist Hermès. Net voor het defilé van de damesprecollectie herfst-winter 19-20 hebben we een afspraak met de ontwerpster. We waren bang dat dit niet het geschikte moment zou zijn om met Nadège Vanhée-Cybulski te praten over het parcours dat ze heeft afgelegd van haar kinderjaren tot vandaag. Ruim vier jaar geleden begon ze te werken voor Hermès, waar ze Christophe Lemaire (2010-2014), Jean Paul Gaultier (2004-2010) en Martin Margiela (1997-2003) opvolgde. We dachten dat ze één brok stress zou zijn, dat ze nog tal van details zou moeten regelen. Maar dat hadden we mis. Ze komt stralend op ons af, zonder make-up, in een lange tuniek van witte wol die ze zelf heeft ontworpen voor Hermès, met daarboven een mantel die perfect past bij haar warme uitstraling. Ze lacht en zegt dat ze met plezier even tijd maakt voor ons. Een interview zal haar gedachten even afleiden, zo klinkt het.

...