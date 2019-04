Waar overnachten (interieur)architecten als ze op vakantie gaan? We vroegen het hun op de man of vrouw af.

1. Architect Caroline Notté

'Ik hou van de combinatie van ontspannen elegantie, die niet burgerlijk of conventioneel, maar wel wat bohemien én ecologisch is. Daar ga ik echt overal ter wereld naar op zoek. Ik heb intussen een paar favorieten: Los Enamorados in Ibiza, Chumbe Island Eco Lodge in Zanzibar en de Soho of de Esencia in het Mexicaanse Tulum.'

...