Moniek Bucquoye (69): 'Het was vooral Knack Weekend dat mijn naam als designspecialiste maakte'

'Mijn eerste artikels over architectuur, wonen en productontwikkeling in Knack verschenen in 1981. Twee jaar later werd ik ook gevraagd om stukken te schrijven voor de cultuur- en lifestylebijlage die vervolgens uitgroeide tot Knack Weekend. Zo'n magazine was toen best gewaagd: van echte mode- of designjournalistiek was nog geen sprake, en ook bij Knack was niet iedereen overtuigd van het nut daarvan.

...