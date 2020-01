Welke trends doen hun dit jaar hun intrede in de interieurwereld en in jouw living? Een overzicht.

Degelijk vuil

'Milieubewust design niet langer een trend', hoorden we op de trendtalk van trendwatcher Hilde Francq. 'Het wordt de norm.' De ecotoon is met andere woorden duidelijk gezet op vlak van design en interieur en zal de komende jaren verder ontwikkeld worden. Materialen die we tot voor kort als afval zagen, winnen verder aan waarde, terwijl we ook voor verrassende ontwikkelingen zullen staan. Want van banaan- en appelsienschillen kun je een alternatief maken voor leder, van koffiedik kun je tegels maken en eierschalen of koeienbloed kan je transformeren tot borden of vazen.

De collectie 'Blood Related' van Basse Stittgen is gemaakt van afgedankt koeienbloed. © Basse Stittgen

Mag het wat stiller?

Volgens de VN zal tegen 2050 meer dan 70% van de wereldbevolking in stedelijke gebieden leven. We worden talrijker, leven steeds korter op elkaar en op het werk kunnen we niet ontsnappen aan het openlandschapskantoor. Het wordt met andere woorden een uitdaging om een plek te vinden of te creëren waarin je je even in alle stilte kan afzonderen. 'Tot voor kort was akoestisch materiaal duur en saai vormgegeven', meent Ilze Quaeyhaegens die aan de unit Interieur, Design & Architectuur van Thomas More doceert. 'Ik verwacht dat die markt volledig wordt opengegooid, met nieuwe oplossingen en objecten tot gevolg. Gordijnen die omgevingsgeluid verminderen, meubels die je kan omvormen tot cocon of geluiddempende recyclagemateriaal, bijvoorbeeld.'

We leven met veel meer mensen op een kleinere oppervlakte, waardoor de nood aan stille ruimtes toeneemt. © Getty Images

On-Zweeds

Het afgelopen decennium zagen we een ongelooflijke revival van Scandinavisch design. Tijd voor iets anders vond Paola Bjäringer, die naar aanleiding van de London Design Fair een collectie volledige on-Zweedse ontwerpen uit Zweden cureerde voor galerij Adorno. 'Mensen hebben een duidelijk beeld van Zweeds design voor ogen, maar die tijden zijn veranderd', vertelde ze aan Dezeen. 'Er is een spanningsveld te merken tussen aanhangers van een bepaalde nostalgie naar het verleden en een nieuwe visie op design.' En die is eerder felgekleurd, in grillige, onnatuurlijke vormen en vreemde synthetische materialen die allesbehalve minimalistisch of functioneel aanvoelen. Eerder ontsnapt uit een parallelle wereld. Een anti-trend (of tegenreactie) die niet alleen in het Noorden opduikt maar ook in onze buurlanden.