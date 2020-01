Wie minder in contact komt met natuur, is minder geneigd zorg te dragen voor het milieu. Steden vergroenen is daarom niet alleen gezond, het stimuleert ook milieuvriendelijk gedrag van hun inwoners. Het is een van de conclusies van een groot Brits onderzoek.

Een enquête bij meer dan 24.000 Engelsen onderzocht het verband tussen milieuvriendelijk gedrag en de hoeveelheid groen in de woonomgeving, de frequentie van natuurbezoeken (park, bos, strand ...) en de waardering voor natuur.

Wie in stedelijk gebied woont of minder tijd in de natuur doorbrengt, is minder geneigd te recycleren, milieuvriendelijke producten kopen of andere acties te ondernemen die het milieu ten goede komen.

Groene buurt en kust

Wie in een groene buurt of aan de kust woont en wie vaker in de natuur komt, maakt wel vaker groenere keuzes.

Stedelijk groenbeleid kan dus helpen om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen, stelt het onderzoeksteam onder leiding van de Universiteit van Exeter in Environment International. Het gaat dan om beleid om groene ruimten te behouden en ontwikkelen, en om de stedelijke bevolking opnieuw in contact te brengen met nabijgelegen natuur. Steden vergroenen is dus niet alleen goed voor de gezondheid, zegt hoofdauteur Ian Alcock (Universiteit van Exeter).

Hitte-eilanden

'Vaak wordt voorgesteld om onze steden groener te maken om ons aan te passen aan de klimaatverandering', zegt Alcock. 'Stadsparken en bomen kunnen bijvoorbeeld stedelijke hitte-eilanden verminderen.

'Maar onze resultaten suggereren dat vergroening in de stad kan helpen het schadelijke gedrag dat milieuproblemen veroorzaakt, te verminderen door mensen opnieuw te verbinden met de natuur.'

Het onderzoek wijst enkel op een correlatie en zegt dus niet wat oorzaak is en wat gevolg. Maar uit eerdere experimenten is al gebleken dat mensen milieuvriendelijker worden als ze een tijd in de natuur doorbrengen, stellen de onderzoekers.

Steeds meer stedelingen

Steeds meer mensen wonen in een stedelijke omgeving. In 2008 was de stedelijke bevolking wereldwijd voor het eerst in de geschiedenis groter dan de plattelandsbevolking. Tegen 2050 zal naar schatting twee derde van de wereldbevolking in steden wonen.

Volgens de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG11) moeten steden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam worden. Zo moet iedereen tegen 2030 toegang hebben tot een duurzame woning, openbaar vervoer en groene ruimtes.

IPS

